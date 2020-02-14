Россияне серьезно настроены на романтику: анализ спроса и предложений ко Дню святого Валентина
Россияне активно готовятся ко Дню всех влюбленных — интерес к подаркам для своих вторых половинок оказался почти в 3 раза выше, чем месяцем ранее. Это выяснили эксперты Авито, проанализировав спрос и предложение на тематические товары в феврале 2020 года.
Самым популярным подарком в этом году оказались мягкие игрушки. За ними следуют традиционные презенты — букеты цветов и набор «шоколад и шампанское». В среднем по стране подарок на 14 февраля обойдется в 2 500 рублей. Самые романтичные жители в Ульяновске, Иркутске и Ижевске — спрос на подарки к 14 февраля в этих городах вырос в 4-6 раза.
В преддверии Дня всех влюбленных россияне стали активно интересоваться подарками. Анализ поисковых запросов показал, что подарки, в которых упоминается «14 февраля» в 12 раз популярнее презентов, которые искали пользователи в январе 2020 года.
Топ-10 самых популярных подарков на 14 февраля
В первых числах февраля наибольший интерес россияне проявляли к игрушкам, средняя цена которых составила почти 1 500 рублей за товар. Цветы оказались на втором месте по популярности со средним ценником 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров набор «шоколад и шампанское», который в среднем стоит чуть более 1 000 рублей. Дороже всего из топ-10 самых популярных тематических подарков ко Дню всех влюбленных обойдутся ювелирные украшения — их средняя цена составляет 10 800 рублей.
Топ-10 самых популярных подарков на 14 февраля, вся Россия
|
№
|
Наименование подарка
|
Средняя цена, рублей
|
1
|
Игрушки
|
1 470
|
2
|
Цветы
|
2 280
|
3
|
Шоколад и шампанское
|
1 060
|
4
|
Бижутерия
|
1 410
|
5
|
Вазы
|
1 270
|
6
|
Билеты на концерты
|
2 460
|
7
|
Ювелирные изделия
|
10 750
|
8
|
Аксессуары
|
2 840
|
9
|
Различные поделки
|
2 050
|
10
|
Часы
|
4 150
Сколько стоит подарок на День всех влюбленных в городах России
В начале февраля спрос на подарки среди россиян вырос почти в 3 раза по сравнению с январем. Наибольший интерес к подаркам ко Дню всех влюбленных проявляют жители Ульяновска, где в начале февраля спрос вырос почти в 6 раз. На втором месте по спросу оказался Иркутск (рост интереса в 4,6 раза). На третьем месте — Ижевск (спрос вырос более чем в 4 раза). Наименьший интерес к подаркам на 14 февраля отмечен в Саратове (+62%) и в Барнауле (+71%).
Предложение в целом по стране также увеличилось, в полтора раза по сравнению с январем 2020 года. Сильнее всего предложение выросло в Иркутске — в 2 раза. Далее следуют Челябинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, где рост предложения составил 81%. В Москве по сравнению с 22 рассматриваемыми крупнейшими городами предложение выросло меньше всего — на 30% по сравнению с январем 2020 года.
При этом дороже всего романтический подарок обойдется именно столичным жителям — в Москве его средняя цена в преддверии 14 февраля составила 3 400 рублей, что на 35% больше, чем в среднем по стране. Доступнее всего подарок стоит в Ульяновске (около 1 000 рублей). Средний ценник по стране перед 14 февраля — чуть более 2 500 рублей.
Рейтинг городов по спросу на подарки к 14 февраля, вся Россия
|
№
|
Город
|
Спрос, %
|
Предложение, %
|
Средняя цена, рублей
|
1
|
Ульяновск
|
474%
|
76%
|
1 080
|
2
|
Иркутск
|
361%
|
105%
|
1 180
|
3
|
Ижевск
|
328%
|
60%
|
1 760
|
4
|
Екатеринбург
|
315%
|
40%
|
2 840
|
5
|
Краснодар
|
295%
|
51%
|
2 560
|
6
|
Волгоград
|
282%
|
54%
|
2 400
|
7
|
Ростов-на-Дону
|
233%
|
81%
|
1 480
|
8
|
Омск
|
221%
|
44%
|
1 870
|
9
|
Челябинск
|
220%
|
81%
|
1 440
|
10
|
Пермь
|
219%
|
53%
|
2 190
|
11
|
Казань
|
218%
|
52%
|
2 340
|
12
|
Тольятти
|
185%
|
79%
|
2 460
|
13
|
Тюмень
|
184%
|
64%
|
1 820
|
14
|
Уфа
|
173%
|
79%
|
2 090
|
15
|
Москва
|
167%
|
30%
|
3 420
|
16
|
Красноярск
|
164%
|
37%
|
2 230
|
17
|
Санкт-Петербург
|
155%
|
81%
|
2 770
|
18
|
Новосибирск
|
148%
|
60%
|
1 860
|
19
|
Нижний Новгород
|
148%
|
72%
|
1 630
|
20
|
Самара
|
147%
|
52%
|
1 970
|
21
|
Воронеж
|
109%
|
48%
|
2 220
|
22
|
Барнаул
|
71%
|
62%
|
1 230
|
23
|
Саратов
|
62%
|
43%
|
2 360
|
|
вся Россия
|
176%
|
50%
|
2 540