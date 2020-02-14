Россияне серьезно настроены на романтику: анализ спроса и предложений ко Дню святого Валентина

Россияне активно готовятся ко Дню всех влюбленных — интерес к подаркам для своих вторых половинок оказался почти в 3 раза выше, чем месяцем ранее. Это выяснили эксперты Авито, проанализировав спрос и предложение на тематические товары в феврале 2020 года.

Самым популярным подарком в этом году оказались мягкие игрушки. За ними следуют традиционные презенты — букеты цветов и набор «шоколад и шампанское». В среднем по стране подарок на 14 февраля обойдется в 2 500 рублей. Самые романтичные жители в Ульяновске, Иркутске и Ижевске — спрос на подарки к 14 февраля в этих городах вырос в 4-6 раза.

В преддверии Дня всех влюбленных россияне стали активно интересоваться подарками. Анализ поисковых запросов показал, что подарки, в которых упоминается «14 февраля» в 12 раз популярнее презентов, которые искали пользователи в январе 2020 года.

Топ-10 самых популярных подарков на 14 февраля

В первых числах февраля наибольший интерес россияне проявляли к игрушкам, средняя цена которых составила почти 1 500 рублей за товар. Цветы оказались на втором месте по популярности со средним ценником 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров набор «шоколад и шампанское», который в среднем стоит чуть более 1 000 рублей. Дороже всего из топ-10 самых популярных тематических подарков ко Дню всех влюбленных обойдутся ювелирные украшения — их средняя цена составляет 10 800 рублей.

Топ-10 самых популярных подарков на 14 февраля, вся Россия

№ Наименование подарка Средняя цена, рублей 1 Игрушки 1 470 2 Цветы 2 280 3 Шоколад и шампанское 1 060 4 Бижутерия 1 410 5 Вазы 1 270 6 Билеты на концерты 2 460 7 Ювелирные изделия 10 750 8 Аксессуары 2 840 9 Различные поделки 2 050 10 Часы 4 150

Сколько стоит подарок на День всех влюбленных в городах России

В начале февраля спрос на подарки среди россиян вырос почти в 3 раза по сравнению с январем. Наибольший интерес к подаркам ко Дню всех влюбленных проявляют жители Ульяновска, где в начале февраля спрос вырос почти в 6 раз. На втором месте по спросу оказался Иркутск (рост интереса в 4,6 раза). На третьем месте — Ижевск (спрос вырос более чем в 4 раза). Наименьший интерес к подаркам на 14 февраля отмечен в Саратове (+62%) и в Барнауле (+71%).

Предложение в целом по стране также увеличилось, в полтора раза по сравнению с январем 2020 года. Сильнее всего предложение выросло в Иркутске — в 2 раза. Далее следуют Челябинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, где рост предложения составил 81%. В Москве по сравнению с 22 рассматриваемыми крупнейшими городами предложение выросло меньше всего — на 30% по сравнению с январем 2020 года.

При этом дороже всего романтический подарок обойдется именно столичным жителям — в Москве его средняя цена в преддверии 14 февраля составила 3 400 рублей, что на 35% больше, чем в среднем по стране. Доступнее всего подарок стоит в Ульяновске (около 1 000 рублей). Средний ценник по стране перед 14 февраля — чуть более 2 500 рублей.

Рейтинг городов по спросу на подарки к 14 февраля, вся Россия