Россияне скупают мерч из «Игры в кальмара» на Авито

Netflix традиционно порождает бум на покупку костюмов героев из популярных сериалов. Этой осенью в топ-1 по просмотрам на платформе вышел южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — история о должниках, пытающихся заработать миллионы, участвуя в странной игре. За последние 3 недели спрос на одежду и обувь героев вырос в 54 раза.

Феномен «Игры в Кальмара»

Эксперты Авито зафиксировали яркий скачок спроса на флуоресцентно-розовые комбинезоны и минималистичные маски охранников, а также на зеленые костюмы игроков. Кроме того, успех сериала спровоцировал небывалый ажиотаж на белые слипоны, которые носили герои. Так, аутентичные образы на сайте в целом по России стали популярнее в 54 раза по сравнению с серединой сентября, а средняя стоимость костюмов и аксессуаров составила 400 рублей.

Доступно к покупке

Сегодня на Авито можно найти униформу и необычные маски из сериала. Не менее популярными среди фанатов оказались зеленые костюмы игроков — на Авито поклонники сериала могут приобрести костюм из наличия или заказать с кастомизацией под номер определенного персонажа. Помимо интереса к форме игроков и комбинезонам солдат, знаменитый сериал также спровоцировал рост спроса на белые слипоны, которые носили участники игры.