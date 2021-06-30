Россияне стали больше слушать музыку в наушниках: популярность беспроводных устройств выросла на 19%

Согласно анализу поискового спроса в интернете, который провел онлайн-сервис сравнения цен и товаров Price.ru (холдинг S8 Capital), за последние полгода популярность беспроводных наушников и гарнитур выросла на 19% и 10% соответственно.

Среди новых тенденций, которые отмечают аналитики Price.ru, —костные наушники (спрос увеличился на 100%), наушники для телевизора (+17%), детские наушники (+31%), в том числе со светящимися ушками (+77%), и наушники с подсветкой (+50%).

Сохраняют популярность беспроводные наушники-вкладки. Среди популярных моделей по количеству запросов интернет-пользователей — Xiaomi AirDots, Huawei FreeBuds, Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Все чаще покупатели приобретают их для занятий спортом — спрос на спортивный сегмент вырос на 24%. В Price.ru заметили, что этим летом увеличился интерес к беспроводным водонепроницаемым наушникам на 54% и к наушникам для бассейна — на 50%.

Высоким остается спрос и на игровые наушники, интерес к которым подстегнули удаленка и увлеченность видеоиграми (с прошлого года он вырос на 23%). Так, в Price.ru зафиксировали большое количество интернет-запросов на геймерскую гарнитуру HyperX Cloud и Razer Kraken — спрос на модели вырос на 19% и 9% соответственно. Популярны также игровые наушники с микрофоном — они прибавили в популярности на 25%.

«Аналитики Price.ru отмечают большой тренд на наушники, которые обеспечивают полную блокировку внешних звуков во время прослушивания музыки, видеоигр или работы. За полгода количество онлайн-запросов на накладные наушники, внутриканальные, вакуумные и наушники с шумоподавлением увеличилось более чем на 60%», — сказала Елена Суховей, генеральный директор Price.ru, крупнейшего онлайн-агрегатора сравнения цен и товаров в России.

Также на 26% увеличился спрос на наушники TWS (True Wireless, что означает «по-настоящему беспроводные») — это небольшие наушники, не связанные между собой кабелем, которые заряжаются от кейса, он идет в комплекте.

Тройка самых популярных брендов наушников на рынке — JBL, Xiaomi и Apple. Они занимают порядка 40% всего спроса в России.

Традиционно летом растет спрос на беспроводные колонки. В этом сезоне он увеличился на 20% относительно прошлого года. Основные характеристики, на которые обращают внимание покупатели, — это наличие usb-порта для зарядки и Bluetooth, технология, которая позволяет подключаться к акустической системе удаленно.

Приятным бонусом при покупке колонок россияне считают наличие часов, микрофона, порта для флешки и возможность управления с пульта. Среди других популярных запросов в Price.ru отмечают «колонки с флешкой» и «виброколонки».

В пятерку самых популярных брендов акустики в России входят JBL, Sony, Sven, Defender и Xiaomi, согласно поисковым запросам покупателей в интернете за последние полгода.