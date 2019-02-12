Россияне стали больше тратить на алкоголь

Россияне стали больше тратить на покупки алкогольной продукции. Продажи алкоголя в РФ в прошлом году выросли на 4,6% (в денежном выражении, относительно 2017 г.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen «Тенденции алкогольного рынка России».

Рост показали почти все категории алкогольной продукции, кроме водки. Хотя в малой таре она по-прежнему популярна.

Несмотря на рост продаж, доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 до 20%. В структуре FMCG-рынка снижение показали почти все категории — и продукты питания (сократилась с 54 до 53,8%), и непродовольственные товары (с 11,7 до 11,2%). Их доли, как следует из данных Nielsen, перераспределились в пользу табачной продукции, которая заняла по итогам 2018 года 15% от всего FMCG-рынка по сравнению с 14,1% в 2017-м. ​

Россияне стали больше экономить и выбирать более дешевые товары или товары по промоакциям, что влияет на объемы продаж в денежном эквиваленте, пояснила РБК руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Алла Петросян. В секторе табачной продукции промоактивность отсутствует, поэтому ее продажи в денежном выражении растут быстрее всех остальных категорий, объяснила она.