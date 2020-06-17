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Россияне стали больше тратить на продукты, детские товары и фастфуд

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Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги
Электронные деньги

Во время самоизоляции средний чек россиян в супермаркетах и ресторанах быстрого питания вырос примерно на 40% относительно весны прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, сравнив платежи пользователей картами Яндекс Денег за март — май 2020 и 2019 годов.

Еда — основная статья расходов

По стране средний чек пользователей Яндекс.Денег в супермаркетах вырос в апреле и мае на 46% и 39% соответственно по сравнению с такими же периодами годом раньше. Хотя в некоторых городах-миллионниках этот показатель был меньше, чем в прошлом году: например, в Ростове-на-Дону — примерно на 30%. Во время самоизоляции пользователи Яндекс.Денег заметно реже тратили деньги в ресторанах: число платежей в апреле и мае снизилось больше чем на 60% по сравнению с этими же месяцами 2019 года. Но многие заказывали еду в ресторанах с доставкой на дом и в среднем за раз платили за нее на 32% больше в апреле и на 11% — в мае по сравнению с такими же периодами годом раньше. Еще сильнее увеличились средние чеки россиян за фастфуд: в апреле — на 49%, в мае — на 38% в сравнении с такими же периодами год назад.

Все лучшее детям

Средний чек пользователей Яндекс.Денег за одежду менялся незначительно во время самоизоляции. В апреле он составил 1948 рублей, в мае — 1899 рублей. Годом раньше эти показатели отличались не сильно — 1935 и 1734 рубля соответственно. А вот за товары для детей средний чек весной вырос заметнее: в апреле — на 37% (до 1411 рублей), в мае — на столько же (до 1371 рубля) относительно этих же месяцев 2019 года.

На развлечениях не экономили

Во время домашней изоляции вырос спрос россиян на компьютерные и консольные игры: количество платежей за них в апреле увеличилось на 66%, в мае — на 72% по сравнению с такими же периодами год назад. При этом средний чек изменялся не так заметно. В апреле он подрос на 34% (до 611 рублей), а в мае уменьшился на 5% (до 473 рублей) относительно этих же месяцев 2019 года. Из развлечений сильнее всего вырос спрос пользователей на контент онлайн-кинотеатров. Число платежей за него картами и из кошельков в Яндекс.Деньгах увеличилось в апреле в 8 раз по сравнению с этим же месяцем год назад. Правда, средний чек стал больше всего на 17% и составил 210 рублей.

Компании и сервисы: Яндекс.Деньги
Автор: Анна
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