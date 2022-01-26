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Россияне стали чаще самостоятельно чинить и мыть автомобили в 2021 году

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как россияне покупали автомобильные товары в 2020 и 2021 годах. В выборку попали домкраты, автомобильное масло, универсальная смазка WD-40, антифриз, жидкость для омывания стекол, жидкость для ручной мойки, мойки высокого давления и автомобильные компрессоры. СберМаркет составляет аналитику на основе данных продаж от более 120 ритейлеров в 150 городах России.

Резкий рост год к году показали мойки высокого давления — их россияне стали покупать чаще в 5,6 раза. При этом, в Москве рост составил 3,6 раза, в Санкт-Петербурге мойки покупали чаще в 4,3 раза. На втором месте по росту — специальные жидкости для ручной мойки автомобилей: их покупали в целом по стране в 3,7 раза чаще в 2021 году, чем в 2020. В Москве и Северной столице рост был ниже — в 2,4 раза.

Продажи машинных масел выросли в 3,3 раза по России, в 3,1 раза в Санкт-Петербурге и в 2,8 раза в Москве. Домкраты покупали чаще — рост продаж в 4 раза. Продажи жидкости для стеклоомывателя увеличились незначительно — в 1,7 раза.

Антифриз покупали чаще в 4 раза в среднем по РФ. При этом, в Санкт-Петербурге его продажи выросли в 8,8 раз — это может быть связано с аномально жарким летом 2021 года. В столице антифриз заказывали с доставкой чаще в 3,7 раза год к году.

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Автор: Анна
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