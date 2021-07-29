Россияне стали меньше заказывать готовой еды из гипермаркетов

Количество заказов готовой еды и кулинарии из гипермаркетов уменьшилось на 20% в июне-июле по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных сервиса по доставке igooods. Частота заказов осталась на прежнем уровне — готовая еда и кулинария встречаются в каждом 4-5 заказе клиентов.

«В прошлом году ритейлеры сотрудничали с ресторанами и продавали их продукцию, что привело к росту спроса и лояльности к категории готовой еды. Торговые сети продолжают активно развивать эту категорию: инвестировать в инфраструктуру фабрик-кухонь и создавать новые рецепты. Это позволяет им конкурировать с кафе по качеству и стоимости блюд. По нашим прогнозам, кулинария от торговых сетей будет и дальше расти в общем обороте», — считает сооснователь и управляющий сервиса по доставке продуктов igooods Григорий Кунис.

Большинство заказов приходится на салаты(55% от общего количество заказов), затем идут вторые блюда(33%), на третьем месте первые блюда(8%), а замыкают суши(3%) и десерты(1%). Больше всего заказов готовой еды в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Рязани, Твери, Туле и Ярославле. Меньше всего заказывают готовых блюд в Краснодаре, Омске, Белгороде, Барнауле, Казани и Тюмени.

В категории «салатов» среди россиян лидируют: «салат с курицей «Цезарь», «сельдь под шубой», «винегрет овощной», «салат оливье», «салат из свеклы с чесноком». Самые популярные в категории «вторые блюда»- «курица-гриль», «картофель», «запеканка из творога», «оладьи печеночные» и «овощи на гриле».

Топ-5 «первых блюд» выглядит так: «смесь из окрошки мясная», «борщ с мясом», «солянка», «крем суп из шампиньонов», «свекольный суп». Среди десертов преобладают «щерберт из малины», «десерт грушевый», «желе с фруктами в кокосе», «желе с фруктами со вкусом мандарин», «мусс малина».

В подкатегории «суши и роллы» в первой пятерке — «роллы филадельфия», «роллы огурец», «роллы калифорния креветка», «роллы калифорния краб», «суши лосось».

Средний чек по России за июль в сервисе igooods составил 4250 руб.