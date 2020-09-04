Россияне стали покупать больше дорогих смартфонов

Доля дорогих смартфонов (ценой более 50 тыс. руб.) в общих продажах по итогам января—августа этого года заняла рекордные 30%. Всего было продано около 1,4 млн таких смартфонов примерно на 100 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В целом российский рынок смартфонов с июня демонстрирует позитивную динамику. По итогам восьми месяцев продажи год к году увеличились на 6,5% в штуках и 13% в деньгах, до 20,2 млн смартфонов и 342 млрд руб. Средний чек за этот период вырос на 6%, до 16,9 тыс. руб.

В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что до конца 2020 года доля устройств из верхнего ценового диапазона в продажах может вырасти еще больше за счет появления новинок от ведущих брендов и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда смартфонов со складным экраном.

За последние несколько лет стоимость флагманских смартфонов значительно увеличилась, а модельный ряд в дорогом сегменте активно начали расширять ведущие китайские компании. Так, кроме Huawei и Oppo, модели дороже 50 тыс. руб. теперь есть и у Honor, Xiaomi, Vivo и Realme, хотя лидерами в сегменте остаются Apple и Samsung.

Эксперты и участники рынка объясняют это наличием свободных средств у потребителей, не поехавших в отпуск из-за пандемии, а в последние месяцы и отложенным спросом после периода самоизоляции.

Кроме того, покупатели все чаще меняют смартфоны на более производительные, которые будут технически актуальны в ближайшие два-три года, считает руководитель департамента «Телеком» ритейлера Владимир Чайка.