Россияне теряют интерес к покупкам продуктовых наборов

Рост продаж продуктовых наборов для приготовления блюд снижается. Так, в первом полугодии 2021 года продажи увеличились на 44% до 7,5 млрд руб., тогда как за шесть месяцев 2020 года увеличение составило 79,3%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовании Infoline.

Лидер рейтинга — Performance Group, ее продажи в первом полугодии увеличились на 75% до 2,5 млрд руб., тогда как в прошлом году рост составил 130% (1,45 млрд руб.). У Elementaree бизнес в 2020 году вырос на 100% до 400 млн руб., а в этом — лишь на 25% до 500 млн руб. В прошлом году бурный всплеск интереса к готовой продукции был вызван началом пандемии коронавируса и локдауна. Тогда резко вырос спрос на заказы онлайн, что также сказалось и на сегменте готовых продуктовых.

Представители бизнеса утверждают, что сопоставимые бюджеты на продвижение в этом году приводят меньше новых пользователей, чем раньше. Это также связано с конкуренцией за аудиторию со службами экспресс-доставки продуктов и собственными онлайн-продажами некоторых производителей повседневных товаров. По словам партнера Data Insight Федора Вирина, развитие рынка рационов может сдерживать «быстрое угасание» интереса клиентов к нему: они устают от похожих блюд одного производителя и переключаются на другие службы доставки. Кроме того, на продуктовые наборы влияет сезонность.

По прогнозам Infoline, уже во втором полугодии 2021 года темпы роста рынка ускорятся. По итогам всего 2021 года продажи продуктовых наборов и готовых рационов составят 17 млрд руб., что на 54,5% превысит показатель 2020 года. На это, в частности, повлияет вводившаяся в Москве система QR-кодов для походов в рестораны, а также ограничения на работу фудкортов и др. Кроме того, крупнейшие сервисы увеличили производственные мощности, усилили присутствие в Москве и Санкт-Петербурге и активно осваивают города-миллионники.