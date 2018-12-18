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Россияне тратят почти треть бюджета на продукты питания

Россияне тратят на продукты питания почти треть своего бюджета. На культуру и досуг уходит менее 7% всех расходов и 3% — на вредные привычки, сообщается в исследовании «РИА Новости».

По показателю трат на еду Россия отстает от Черногории, Латвии и Турции. Наибольшая доля оказалась у Украины: на эти цели уходит 50,9% расходов украинцев. Более 40% на продукты питания тратят также жители Казахстана (46%) и Молдавии (43,4%). Лидерами рейтинга оказались страны Западной Европы. На первом месте стоит Люксембург (8,7%), затем Великобритания (10%) и Нидерланды (10,6%).

«Чем меньше у граждан эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома и образование», — рассказали аналитики.

Больше всего тратят на общественное питание и гостиницы жители Швейцарии (10,8% бюджета), Греции (10,5%) и Испании (10%). Россияне в среднем тратят 3,3% бюджета. Близкие значения у Сербии и Казахстана. Наименьший показатель в Европе — у жителей соседних Молдавии и Румынии (1,8%).

Лидером по доле расходов на культуру и досуг оказалась Швеция: на эти цели уходит 18,7% расходов шведов. Меньше всего на культуру и досуг тратят жители Молдавии — 1,3%. Россия по этому показателю находится на 21-м месте с долей расходов 6,9%.При этом наименьшая доля расходов на алкоголь и табак оказалась у Люксембурга (1,3%), Молдавии (1,5%) и Кипра (1,6%). Россия занимает 24-е место: на вредные привычки россияне тратят 3% бюджета. Наибольший показатель у Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%).

Автор: Анна
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