Россияне урезали новогодний бюджет

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Новый год и Рождество — 2019». Год назад потребители были готовы нарастить праздничные траты — до 17,6 тыс. руб., но по факту расходы оказались заметно скромнее.

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом — уже 61%. Заметно — с 22 до 30% — выросла и доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в новом году. Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершая лишних трат, рассуждает партнер Deloitte Владимир Бирюков. Об этом, по его словам, говорит и то, что новогодний бюджет уже шестой год подряд остается в пределах 16-17 тыс. руб.

Структура новогоднего бюджета среднестатистического россиянина практически не меняется. Большая часть расходов придется на еду и напитки (47%), почти столько же — на подарки (42%), остальное — на развлечения.

Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, — деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику. Зато 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать подарки сами себе — смартфоны, косметику и парфюмерию.