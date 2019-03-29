В четвертом квартале 2018 года начал расти уровень экономии россиян: они стали тратить реже, в меньшем объеме, покупать более дешевые марки и продукты или делать это в менее дорогом магазине. Экономия выразилась и в снижении расходов на развлечения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование медиаагентства Initiative на основе данных «АДВ Brand Heat Index».

В первую очередь россияне усилили режим экономии в повседневных тратах. Расходы снизились сразу в семи категориях: кондитерские изделия (4 п.п.), безалкогольные напитки (4 п.п.), досуг (2 п.п.), парфюмерия (3 п.п.), лекарства (2 п.п.), автомобильное топливо (5 п.п.) и интернет (3 п.п.).

Директор по корпоративным коммуникациям «Auchan Россия» Мария Курносова подтверждает, что клиенты сети стали принимать решения о покупках более рационально. Потребители отдают предпочтения качественным продуктам с простым понятным составом, также растет интерес к готовой продукции, говорят в Auchan. При этом в компании заметили положительное изменение в потребительском поведении уже в конце 2018 года и говорят, что с начала 2019-го активность покупателей продолжает расти.

Потребители чаще ориентируются на акции и выбирают более бюджетные альтернативы: например, обедают в кофейне, а не в ресторане и смотрят фильм по подписке вместо похода в кинотеатр. По данным NPD, рынок общественного питания в крупнейших городах России в 2018 году вырос на 5,1% в расходах и на 5,2% в трафике, однако средний чек при этом снизился на 0,1%. Классические рестораны медленно сдавали свои позиции форматам типа фасткэжуал, кофейням, пекарням и даже фастфуду, отметили эксперты.

Динамика расходов россиян на развлечения заметна на примере кинорынка. В 2018 году было продано 200,3 млн билетов в кинотеатры, что на 6,2% меньше, чем годом ранее, следует из данных Фонда кино. Совокупный объем кассовых сборов упал на 6,2% и составил 50,3 млрд руб. При этом россияне все чаще смотрят кино дома. Стоимость билетов как в театры, так и на концертно-зрелищные мероприятия при этом практически не изменилась, говорит представитель МТС.

В меньшей степени россияне экономят на товарах длительного пользования, не сетуют на экономию и на книгоиздательском рынке. Люди, которые привыкли читать, не считают книги предметом роскоши и не отказываются от их покупки даже в период экономии, уверен президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Книжный рынок за прошлый год вырос на 7% в денежном объеме, напоминает он. Кроме того, у издателей есть возможность предложить книги в электронном и аудиоформате, которые стоят в разы дешевле традиционных, отмечает господин Новиков. Наконец, традиционно россияне не экономят на детских книгах, эта тенденция сохраняется: в денежном отношении детская литература выросла в прошлом году примерно на 23%.

В России в отличие от многих других стран стоимость электронных книг значительно ниже бумажных, подтверждают в «ЛитРесе». Этот рынок за год вырос на 43%, до 5,3 млрд руб. В трендах аудиокниги, продажи которых за год выросли на 100%, а также модель подписки (выручка входящего в «ЛитРес» сервиса MyBook увеличилась на 62%).