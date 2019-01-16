Россияне увеличили расходы на покупку одежды и обуви

Россияне сократили свои траты на приобретение бытовой техники, увеличили — на одежду, обувь и медуслуги. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Граждан спрашивали, какие крупные расходы были совершены в их семьях за последние шесть месяцев и какие планируются на следующее полугодие.

«Согласно полученным результатам, за последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику — с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — говорится в исследовании.

Доля россиян, изрядно потратившихся на покупку одежды и обуви, в 2018 году увеличилась до 51% с 30% в 2017 году, а доля россиян, у которых были крупные расходы на медицинские услуги, выросла до 31% с 15%. В свою очередь 21% респондентов сказали о существенных тратах на отдых (рост вдвое по сравнению с 2017 годом). Одновременно доля респондентов, купивших новые смартфоны в прошлом году, увеличилась до 15% с 9% в 2017 году. Число россиян, купивших автомобиль в 2018 году, сократилось по сравнению с предыдущим годом до 3% с 4%, однако до 10% с 6% выросла доля тех, кто тратил значительные средства на ремонт авто.

Если говорить о планах на крупные покупки на ближайшие полгода, то россияне заявляют о намерении по снижению своих потребительских аппетитов. «Так, каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что не собирается тратить деньги на крупные покупки», — заключает «Ромир».

Опрос «Ромира» проводился в декабре, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России.