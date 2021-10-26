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Россияне в 2021 году купили рекордный 1 млн кофемашин на фоне домашних форматов учёбы и работы

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на кофемашины и кофеварки в России за девять месяцев 2021 года. Популярность натурального кофе, тренд на домашнее потребление в пандемию и широкий ассортимент аппаратов для простого приготовления качественного напитка способствовали рекордным продажам — порядка 1 млн аппаратов на сумму более 13 млрд рублей, что выше показателей прошлого года более чем на 17% в количественном выражении и 25% в денежном. Около 40% купленных устройств имеют встроенный капучинатор или резервуар для молока. Каждая вторая кофемашина на российском рынке приобретается в М.Видео или Эльдорадо.

В штучных продажах категории порядка четверти занимают автоматические кофемашины полного цикла, на них приходится 70% денежного объёма российского рынка. Драйвером являются производительные модели из среднего и премиального сегмента, которые позволяют в домашних условиях приготовить напитки различного уровня сложности. Увеличивается, в том числе, ассортимент моделей с удалённым управлением при помощи мобильного устройства. Среди наиболее популярных производителей: DeLonghi, Philips и Krups.

На кофемашины капсульного типа также приходится практически каждая четвертая покупка. Такие модели просты в использовании и уходе, относительно недорогие (средний чек около 7 тыс. рублей против 40 тыс. рублей у полностью автоматических устройств), занимают минимум места, но требуют специализированные капсулы, выбор которых постепенно расширяется.

Самым популярным у россиян аппаратом для приготовления кофе являются капельные кофеварки с долей порядка 30%, они востребованы за счёт невысокой цены в 2,7 тыс. рублей. Рожковые кофемашины приобретают около 15% россиян. Ещё порядка 7% занимают устройства другого типа, включая кофеварки для приготовления кофе по-турецки.

«На интенсивный рост продаж кофемашин и кофеварок в России и проникновение их в домохозяйства, в первую очередь, влияет становление культуры потребления натурального кофе и расширение ассортимента производителями. За последние пять лет объем рынка в количественном выражении увеличился вдвое, а выручка от продаж выросла примерно в 2,3 раза. Особую актуальность категория приобрела в пандемию. Россиянам, привыкшим к потреблению качественных напитков в кофейнях и ресторанах, потребовалась кофемашина для быстрого и удобного приготовления дома. Часть потребителей предпочитают инвестировать в функциональные автоматические модели, более чувствительные к цене выбирают капсульные или капельные аппараты. Под любую потребность и бюджет в М.Видео-Эльдорадо доступно несколько сотен моделей, а также несколько видов капсул и большой выбор зёрен. Разобраться в кофемашинах при помощи консультантов и попробовать чашечку ароматного напитка наши клиенты могут в магазинах. В период пандемии мы также развиваем сервис видеоконсультаций: находясь в магазине продавец покажет интересующую модель по видео, поможет с выбором и совершением покупки с учётом всех доступных скидочных средств. Для клиента это безопасно и удобно»

Директор направления «Бытовая электроника» Группы М.Видео-Эльдорадо Максим Гусев

Автор: Анна
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