Россияне в 2021 году купили рекордный 1 млн кофемашин на фоне домашних форматов учёбы и работы

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на кофемашины и кофеварки в России за девять месяцев 2021 года. Популярность натурального кофе, тренд на домашнее потребление в пандемию и широкий ассортимент аппаратов для простого приготовления качественного напитка способствовали рекордным продажам — порядка 1 млн аппаратов на сумму более 13 млрд рублей, что выше показателей прошлого года более чем на 17% в количественном выражении и 25% в денежном. Около 40% купленных устройств имеют встроенный капучинатор или резервуар для молока. Каждая вторая кофемашина на российском рынке приобретается в М.Видео или Эльдорадо.

В штучных продажах категории порядка четверти занимают автоматические кофемашины полного цикла, на них приходится 70% денежного объёма российского рынка. Драйвером являются производительные модели из среднего и премиального сегмента, которые позволяют в домашних условиях приготовить напитки различного уровня сложности. Увеличивается, в том числе, ассортимент моделей с удалённым управлением при помощи мобильного устройства. Среди наиболее популярных производителей: DeLonghi, Philips и Krups.

На кофемашины капсульного типа также приходится практически каждая четвертая покупка. Такие модели просты в использовании и уходе, относительно недорогие (средний чек около 7 тыс. рублей против 40 тыс. рублей у полностью автоматических устройств), занимают минимум места, но требуют специализированные капсулы, выбор которых постепенно расширяется.

Самым популярным у россиян аппаратом для приготовления кофе являются капельные кофеварки с долей порядка 30%, они востребованы за счёт невысокой цены в 2,7 тыс. рублей. Рожковые кофемашины приобретают около 15% россиян. Ещё порядка 7% занимают устройства другого типа, включая кофеварки для приготовления кофе по-турецки.