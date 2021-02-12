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Россияне в 2021 году стали больше тратить на покупки к 14 февраля

Онлайн-платформа Lamoda изучила, как изменились покупки россиян к 14 февраля. За год россияне увеличили расходы перед праздником на нижнее белье на 59%, а на парфюмерию потратили в 2,5 раза больше. Траты на бижутерию увеличились на 42%, а расходы на ювелирные украшения — на 7%.

Нижнее белье, парфюмерия и украшения традиционно пользуются популярностью у россиян как подарок на День Святого Валентина, но кто-то покупает такие товары и для себя, чтобы принарядиться в этот праздничный день. На 14 февраля россияне также задумываются о том, чтобы обновить постельное белье, и создать романтическую атмосферу дома — например, с помощью ароматических свечей.

В период с 1 по 10 февраля 2021 года спрос на нижнее белье у россиян вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В этом году женское нижнее белье к 14 февраля покупали в 3 раза активнее мужского. Однако за год траты на мужское нижнее белье к Дню всех влюбленных выросли сильнее, чем на женское (+96% в мужской категории против +42% в женской).

Также в этом году накануне 14 февраля активнее покупали женские чулки — спрос на них вырос в 3 раза. При этом женских колготок купили почти в 2 раза больше. Спрос на мужские носки накануне праздника за год вырос на 22%.

Расходы на парфюмерию в предпраздничный период за год выросли в 2,5 раза. Больше всего россияне потратили перед 14 февраля на парфюм Byredo — по сравнению с прошлым годом траты выросли в 4,2 раза. В топ-3 по расходам в этой категории также вошли парфюмерные бренды Mancera и Calvin Klein, ароматы этих двух марок также оказались лидерами по покупкам в штуках.

Россияне стали больше тратить на бижутерию к 14 февраля — в этом году расходы выросли на 42%. Наибольшей популярностью в этой категории пользовались серьги (+24%), браслеты (+40%) и колье (+38%). Расходы на чокеры к 14 февраля за год выросли в 2 раза. На кольца без драгоценных камней и металлов россияне потратили на 74% больше. Траты на ювелирные украшения перед праздником за год выросли на 7%: в этой категории на кольца потратили на 11% больше.

Спрос на постельное белье к 14 февраля за год увеличился в 2,5 раза. За год интерес россиян к двуспальному постельному белью при подготовке к 14 февраля вырос в 4,4 раза. На ароматы для дома накануне Дня Святого Валентина россияне потратили в 2,3 раза больше. Самыми популярными товарами оказались аромадиффузоры и ароматические свечи — траты на них выросли в 2,5 раза и в 3,4 раза соответственно.

Автор: Анна
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