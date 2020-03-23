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Россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала более 2,5 миллионов заказов в марте и выяснила, как россияне развлекаются дома, сократив социальную активность. По данным интернет-площадки, в марте на товары для домашнего досуга россияне тратят на 75% больше, чем годом ранее — 2100 рублей против 1200 в марте 2019 года.

С 14 марта Ozon фиксирует рост продаж товаров для досуга — очевидно, переходя на удаленный режим работы, россияне скучать не планируют и хотят занять время, которое обычно тратится на дорогу. Аналитики площадки отмечают, что спрос на товары для досуга с 14 марта держится на уровне гендерных праздников. Например, средненедельные продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр — на 150%, товаров для хобби и творчества — на 120%, книг — на 110%, товаров для ремонта — на 296%, аксессуаров для домашних тренировок — в 2 раза.

По данным Ozon, в среднем на товары для досуга россияне тратят в марте 2020 года около 2100 рублей — на 900 рублей больше, чем годом ранее. Аналитики e-commerce лаборатории напрямую связывают это с уменьшением социальной активности россиян: как правило, весной пользователи больше времени проводят на улице, а сейчас, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний, на порядок больше времени проводят дома.

Пик продаж пришелся на 14-17 марта — в первые дни после того, как ряд российских работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы. В категории цифровых подписок пользователи Ozon чаще всего покупают подписки на Xbox, онлайн кинотеатры Ivi и Okko, а также пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.

Судя по тому, что средненедельные продажи товаров для ремонта за последние 7 дней выросли на 296%, время в самоизоляции россияне решили потратить на небольшие ремонтные работы: чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа.

Очевидно, россияне стремятся поддерживать здоровый образ жизни и походы в спортивные залы компенсируют домашними тренировками: продажи ковриков выросли на Ozon на 120%, а утяжелителей и эспандеров — на 105% и 90% соответственно. Продажи домашних спортивных комплексов выросли на Ozon в 1,5 раза — видимо, эти пользователи серьезно настроены не сбавлять тренировочный режим несмотря ни на что.

Автор: Анна
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