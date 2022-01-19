+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Россияне в начале года стали активнее покупать вещи для занятий спортом

В начале 2022 года россияне активно занимались онлайн-шопингом и приобретали товары для занятий спортом. Спрос на горнолыжную одежду вырос на 67%, атрибуты для посещения бассейна стали покупать на 65% чаще, а экипировка для единоборств стала популярнее на 28%. Об этом свидетельствуют данные Lamoda, ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. Эксперты компании проанализировали потребительское поведение пользователей с 1 по 9 января 2022 относительно аналогичного периода в прошлом году.

Также пользователи активно покупали экипировку для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37) и теннисом (+21%).

Женщины стали в два раза чаще приобретать одежду для занятий плаванием и в полтора раза — экипировку для занятий теннисом. Тем не менее, самой популярной спортивной категорией среди женщин стала одежда для фитнеса. У мужчин в топе также оказалась одежда для посещения спортивного зала, но одной из самых растущих категорий по отношению к аналогичному периоду прошлого года стала одежда и обувь для занятий футболом — ее стали покупать в полтора раза чаще.

Самыми популярными баскетбольными товарами стали кроссовки и спортивные шорты. В категории «фитнес» чаще всего приобретали носки, кроссовки и тайтсы; «плавание» — сланцы и купальники; «единоборства» — боксерские перчатки и футболки; «горные лыжи» — горнолыжные брюки и балаклавы; «волейбол» — спортивные костюмы и кроссовки.

Жители Москвы более чем два в раза чаще стали приобретать товары для занятий горными лыжами — спрос на них вырос на 113%. Популярностью среди петербуржцев в этом январе пользовались товары для плавания (+125%). Пользователи из Краснодарского края почти в полтора раза чаще приобретали футбольную одежду и экипировку. А жители Ростовской и Самарской областей стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом, рост спроса на такие товары составил 37% и 28% соответственно.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed 

Еcommerce-дайджест материалов за день. 

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

18 января / Комментарии
Образовательные услуги и доставка готовой еды стали самыми популярными категориями в онлайне во время праздников

Образовательные услуги и доставка готовой еды стали самыми популярными категориями в онлайне во время праздников

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи на новогодних каникулах с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года и выяснили, какие категории товаров и услуг были самыми популярными в онлайне.

далее →

17 января / Комментарии
AliExpress Россия рассказала, какие товары выбирали на праздниках

AliExpress Россия рассказала, какие товары выбирали на праздниках

На новогодних каникулах россияне активно выбирали товары для здоровья. Эксперты AliExpress Россия объясняют это общей озабоченностью россиян в связи с новой волной пандемии.

далее →

14 января / Комментарии
Велосипед VS диван: 10 самых популярных товаров 2021 года в России

Велосипед VS диван: 10 самых популярных товаров 2021 года в России

Эксперты Авито проанализировали самые популярные поисковые запросы россиян на сайте по итогам 2021 года и выяснили, что чаще всего в прошедшем году пользователи искали велосипеды, домашних животных и мебель для дома.

далее →

12 января / Комментарии
Какую еду и продукты заказывали россияне в первые дни нового года

Какую еду и продукты заказывали россияне в первые дни нового года

В самом начале нового года пользователи активно заказывали в интернете готовые супы и мороженое, а вот спрос на оливье, наоборот, резко снизился. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Лавки, изучив данные о заказах на сервисе.

далее →

11 января / Комментарии
Снежки, санки, прогулки: треть россиян активно проводят каждые зимние выходные

Снежки, санки, прогулки: треть россиян активно проводят каждые зимние выходные

В новогодние каникулы россияне предпочитают гулять, ходить в гости и посвящать время традиционным зимним забавам  — катанию с горок и играм в снежки, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!