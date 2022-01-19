Россияне в начале года стали активнее покупать вещи для занятий спортом

В начале 2022 года россияне активно занимались онлайн-шопингом и приобретали товары для занятий спортом. Спрос на горнолыжную одежду вырос на 67%, атрибуты для посещения бассейна стали покупать на 65% чаще, а экипировка для единоборств стала популярнее на 28%. Об этом свидетельствуют данные Lamoda, ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. Эксперты компании проанализировали потребительское поведение пользователей с 1 по 9 января 2022 относительно аналогичного периода в прошлом году.

Также пользователи активно покупали экипировку для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37) и теннисом (+21%).

Женщины стали в два раза чаще приобретать одежду для занятий плаванием и в полтора раза — экипировку для занятий теннисом. Тем не менее, самой популярной спортивной категорией среди женщин стала одежда для фитнеса. У мужчин в топе также оказалась одежда для посещения спортивного зала, но одной из самых растущих категорий по отношению к аналогичному периоду прошлого года стала одежда и обувь для занятий футболом — ее стали покупать в полтора раза чаще.

Самыми популярными баскетбольными товарами стали кроссовки и спортивные шорты. В категории «фитнес» чаще всего приобретали носки, кроссовки и тайтсы; «плавание» — сланцы и купальники; «единоборства» — боксерские перчатки и футболки; «горные лыжи» — горнолыжные брюки и балаклавы; «волейбол» — спортивные костюмы и кроссовки.

Жители Москвы более чем два в раза чаще стали приобретать товары для занятий горными лыжами — спрос на них вырос на 113%. Популярностью среди петербуржцев в этом январе пользовались товары для плавания (+125%). Пользователи из Краснодарского края почти в полтора раза чаще приобретали футбольную одежду и экипировку. А жители Ростовской и Самарской областей стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом, рост спроса на такие товары составил 37% и 28% соответственно.