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Россияне выбрали лучшие бренды: итоги международной премии Best Brands в России

Первая диджитал церемония вручения независимой премии в сфере маркетинга и брендинга Best Brands 2020 завершилась в Москве, и лучшим брендам, за которые проголосовали россияне, вручены награды в шести номинациях.

Победителями Best Brands в этом году стали:

  • Bonduelle — в номинации «Лучший продуктовый бренд»
  • Honor — в номинации «Лучший растущий продуктовый бренд»
  • Простоквашино — в номинации «Лучший российский продуктовый бренд»
  • Samsung — в номинации «Лучший продуктовый бренд среди миллениалов»
  • Яндекс — в номинации «Лучший российский корпоративный бренд»
  • Google — «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».

Победителей определили результаты исследования GfK, которое базируются на данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, — в нем принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов в России. О методологии исследования можно узнать на сайте премии и на сайте GfK.

Организатор мероприятия — российское представительство агентства-основателя премии и автор концепции BestBrands — коммуникационная группа Serviceplan Russia.

Церемония Best Brands этого года прошла в диджитал-формате при поддержке генерального партнера Премии Газпром-медиа, крупнейшего бизнес-журнала Forbes и авторитетного издания индустрии маркетинга Sostav.ru.

В основе диджитал-шоу Best Brands 2020 — интеграция инновационных технологий телевидения и онлайн-конференций.

Церемонию награждения Best Brands и панельную дискуссию с победителями вел звездный дуэт журналистов — Вадим Такменёв (телеведущий и заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ») и Николай Усков, редакционный директор Forbes.

Кроме списка победителей, организаторы раскрыли рейтинги брендов в номинациях Best Brands этого года. В этом году ожидаемо обновился список самых быстрорастущих продуктовых брендов, есть уникальные истории успеха и в других категориях.

Так, выдающиеся результаты показал Мираторг, который перепрыгнул сразу через несколько десятков позиций по сравнению с результатами исследования Best Brands прошлого года и прорвался в десятку лучших российских продуктовых брендов.

Рейтинги брендов в номинациях Best Brands 2020

Лучший продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

  1. Bonduelle
  2. Samsung
  3. Tefal
  4. Tikkurila
  5. Bosch
  6. Простоквашино
  7. Lay’s
  8. ФрутоНяня
  9. Canon
  10. Nescafe

Лучший растущий продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

  1. Honor
  2. JBL
  3. Metabo
  4. Papia
  5. Huawei
  6. Haier
  7. Mr. Ricco
  8. Сибирская коллекция
  9. Nordman
  10. Moulinvilla

Лучший российский продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

  1. Простоквашино
  2. ФрутоНяня
  3. Макфа
  4. Greenfield
  5. Горячая штучка
  6. Добрый
  7. Слобода
  8. Махеев
  9. Бабаевский
  10. Мираторг

Лучший продуктовый бренд среди миллениалов (22-39 лет)

  1. Samsung
  2. Bosch
  3. Bonduelle
  4. Tefal
  5. Sony
  6. Milka
  7. Greenfield
  8. Canon
  9. ФрутоНяня
  10. Alpen Gold

Лучший российский корпоративный бренд

  1. Яндекс
  2. Сбербанк России
  3. Газпром
  4. Российские железные дороги (РЖД)
  5. Аэрофлот — Российские авиалинии
  6. Лукойл
  7. Роснефть
  8. Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines)
  9. Мобильные ТелеСистемы (МТС)
  10. Mail.Ru Group

Лучший иностранный корпоративный бренд в России

  1. Google
  2. Samsung Electronics
  3. Apple
  4. Toyota Motor
  5. Nestle
  6. Volkswagen Group
  7. LG Electronics Rus
  8. Procter and Gamble
  9. McDonald’s
  10. Henkel

О премии

Best Brands — единственная в мире независимая маркетинговая премия, основанная на репрезентативных исследованиях. Проводится в странах Европы, Азии и в России. ТОП рейтинга Best Brands — так называемый лонглист — отбирается после детального анализа результатов исследований GfK: данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, в котором принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов.

Благодаря такому подходу бренды-участники могут увидеть объективные результаты своего успеха — положение в рейтинге, основанное на реальном экономическом успехе компании — доле рынка — «Share of Market» и эмоциональном восприятии бренда потребителями — «Доле души» — «Share of Soul». Это и есть составляющие «силы бренда» (методология представлена на сайте bestbrands-russia.com, в исследовании оценивается сила более 300 брендов). Таким образом, участниками лонг-листа премии и ее победителями становятся бренды, за которых потребитель проголосовал и рублем, и сердцем. Методология определения Сайт премии: http://bestbrands-russia.com/

За свою пятнадцатилетнюю историю (с 2004 года) премия Best Brands заняла одну из ключевых позиций среди событий в индустрии маркетинга. В числе ее участников ведущие мировые бренды: Google, Nivea, Chanel, Amazon, Miele, CocaCola, HugoBoss, Henkel, BMW, Nike, Tesla, AstonMartin, Duplo, Bose и другие.

Автор: Анна
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