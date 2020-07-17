Россияне выбрали лучшие бренды: итоги международной премии Best Brands в России
Первая диджитал церемония вручения независимой премии в сфере маркетинга и брендинга Best Brands 2020 завершилась в Москве, и лучшим брендам, за которые проголосовали россияне, вручены награды в шести номинациях.
Победителями Best Brands в этом году стали:
- Bonduelle — в номинации «Лучший продуктовый бренд»
- Honor — в номинации «Лучший растущий продуктовый бренд»
- Простоквашино — в номинации «Лучший российский продуктовый бренд»
- Samsung — в номинации «Лучший продуктовый бренд среди миллениалов»
- Яндекс — в номинации «Лучший российский корпоративный бренд»
- Google — «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».
Победителей определили результаты исследования GfK, которое базируются на данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, — в нем принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов в России. О методологии исследования можно узнать на сайте премии и на сайте GfK.
Организатор мероприятия — российское представительство агентства-основателя премии и автор концепции BestBrands — коммуникационная группа Serviceplan Russia.
Церемония Best Brands этого года прошла в диджитал-формате при поддержке генерального партнера Премии Газпром-медиа, крупнейшего бизнес-журнала Forbes и авторитетного издания индустрии маркетинга Sostav.ru.
В основе диджитал-шоу Best Brands 2020 — интеграция инновационных технологий телевидения и онлайн-конференций.
Церемонию награждения Best Brands и панельную дискуссию с победителями вел звездный дуэт журналистов — Вадим Такменёв (телеведущий и заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ») и Николай Усков, редакционный директор Forbes.
Кроме списка победителей, организаторы раскрыли рейтинги брендов в номинациях Best Brands этого года. В этом году ожидаемо обновился список самых быстрорастущих продуктовых брендов, есть уникальные истории успеха и в других категориях.
Так, выдающиеся результаты показал Мираторг, который перепрыгнул сразу через несколько десятков позиций по сравнению с результатами исследования Best Brands прошлого года и прорвался в десятку лучших российских продуктовых брендов.
Рейтинги брендов в номинациях Best Brands 2020
Лучший продуктовый бренд
(потребительские товары и товары длительного пользования)
- Bonduelle
- Samsung
- Tefal
- Tikkurila
- Bosch
- Простоквашино
- Lay’s
- ФрутоНяня
- Canon
- Nescafe
Лучший растущий продуктовый бренд
(потребительские товары и товары длительного пользования)
- Honor
- JBL
- Metabo
- Papia
- Huawei
- Haier
- Mr. Ricco
- Сибирская коллекция
- Nordman
- Moulinvilla
Лучший российский продуктовый бренд
(потребительские товары и товары длительного пользования)
- Простоквашино
- ФрутоНяня
- Макфа
- Greenfield
- Горячая штучка
- Добрый
- Слобода
- Махеев
- Бабаевский
- Мираторг
Лучший продуктовый бренд среди миллениалов (22-39 лет)
- Samsung
- Bosch
- Bonduelle
- Tefal
- Sony
- Milka
- Greenfield
- Canon
- ФрутоНяня
- Alpen Gold
Лучший российский корпоративный бренд
- Яндекс
- Сбербанк России
- Газпром
- Российские железные дороги (РЖД)
- Аэрофлот — Российские авиалинии
- Лукойл
- Роснефть
- Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines)
- Мобильные ТелеСистемы (МТС)
- Mail.Ru Group
Лучший иностранный корпоративный бренд в России
- Samsung Electronics
- Apple
- Toyota Motor
- Nestle
- Volkswagen Group
- LG Electronics Rus
- Procter and Gamble
- McDonald’s
- Henkel
О премии
Best Brands — единственная в мире независимая маркетинговая премия, основанная на репрезентативных исследованиях. Проводится в странах Европы, Азии и в России. ТОП рейтинга Best Brands — так называемый лонглист — отбирается после детального анализа результатов исследований GfK: данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, в котором принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов.
Благодаря такому подходу бренды-участники могут увидеть объективные результаты своего успеха — положение в рейтинге, основанное на реальном экономическом успехе компании — доле рынка — «Share of Market» и эмоциональном восприятии бренда потребителями — «Доле души» — «Share of Soul». Это и есть составляющие «силы бренда» (методология представлена на сайте bestbrands-russia.com, в исследовании оценивается сила более 300 брендов). Таким образом, участниками лонг-листа премии и ее победителями становятся бренды, за которых потребитель проголосовал и рублем, и сердцем. Методология определения Сайт премии: http://bestbrands-russia.com/
За свою пятнадцатилетнюю историю (с 2004 года) премия Best Brands заняла одну из ключевых позиций среди событий в индустрии маркетинга. В числе ее участников ведущие мировые бренды: Google, Nivea, Chanel, Amazon, Miele, CocaCola, HugoBoss, Henkel, BMW, Nike, Tesla, AstonMartin, Duplo, Bose и другие.