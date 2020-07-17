Россияне выбрали лучшие бренды: итоги международной премии Best Brands в России

Первая диджитал церемония вручения независимой премии в сфере маркетинга и брендинга Best Brands 2020 завершилась в Москве, и лучшим брендам, за которые проголосовали россияне, вручены награды в шести номинациях.

Победителями Best Brands в этом году стали:

Bonduelle — в номинации «Лучший продуктовый бренд»

Honor — в номинации «Лучший растущий продуктовый бренд»

Простоквашино — в номинации «Лучший российский продуктовый бренд»

Samsung — в номинации «Лучший продуктовый бренд среди миллениалов»

Яндекс — в номинации «Лучший российский корпоративный бренд»

Google — «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».

Победителей определили результаты исследования GfK, которое базируются на данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, — в нем принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов в России. О методологии исследования можно узнать на сайте премии и на сайте GfK.

Организатор мероприятия — российское представительство агентства-основателя премии и автор концепции BestBrands — коммуникационная группа Serviceplan Russia.

Церемония Best Brands этого года прошла в диджитал-формате при поддержке генерального партнера Премии Газпром-медиа, крупнейшего бизнес-журнала Forbes и авторитетного издания индустрии маркетинга Sostav.ru.

В основе диджитал-шоу Best Brands 2020 — интеграция инновационных технологий телевидения и онлайн-конференций.

Церемонию награждения Best Brands и панельную дискуссию с победителями вел звездный дуэт журналистов — Вадим Такменёв (телеведущий и заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ») и Николай Усков, редакционный директор Forbes.

Кроме списка победителей, организаторы раскрыли рейтинги брендов в номинациях Best Brands этого года. В этом году ожидаемо обновился список самых быстрорастущих продуктовых брендов, есть уникальные истории успеха и в других категориях.

Так, выдающиеся результаты показал Мираторг, который перепрыгнул сразу через несколько десятков позиций по сравнению с результатами исследования Best Brands прошлого года и прорвался в десятку лучших российских продуктовых брендов.

Рейтинги брендов в номинациях Best Brands 2020

Лучший продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

Bonduelle Samsung Tefal Tikkurila Bosch Простоквашино Lay’s ФрутоНяня Canon Nescafe

Лучший растущий продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

Honor JBL Metabo Papia Huawei Haier Mr. Ricco Сибирская коллекция Nordman Moulinvilla

Лучший российский продуктовый бренд

(потребительские товары и товары длительного пользования)

Простоквашино ФрутоНяня Макфа Greenfield Горячая штучка Добрый Слобода Махеев Бабаевский Мираторг

Лучший продуктовый бренд среди миллениалов (22-39 лет)

Samsung Bosch Bonduelle Tefal Sony Milka Greenfield Canon ФрутоНяня Alpen Gold

Лучший российский корпоративный бренд

Яндекс Сбербанк России Газпром Российские железные дороги (РЖД) Аэрофлот — Российские авиалинии Лукойл Роснефть Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) Мобильные ТелеСистемы (МТС) Mail.Ru Group

Лучший иностранный корпоративный бренд в России

Google Samsung Electronics Apple Toyota Motor Nestle Volkswagen Group LG Electronics Rus Procter and Gamble McDonald’s Henkel

О премии

Best Brands — единственная в мире независимая маркетинговая премия, основанная на репрезентативных исследованиях. Проводится в странах Европы, Азии и в России. ТОП рейтинга Best Brands — так называемый лонглист — отбирается после детального анализа результатов исследований GfK: данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, в котором принимают участие в общей сложности более 7 тыс. респондентов.

Благодаря такому подходу бренды-участники могут увидеть объективные результаты своего успеха — положение в рейтинге, основанное на реальном экономическом успехе компании — доле рынка — «Share of Market» и эмоциональном восприятии бренда потребителями — «Доле души» — «Share of Soul». Это и есть составляющие «силы бренда» (методология представлена на сайте bestbrands-russia.com, в исследовании оценивается сила более 300 брендов). Таким образом, участниками лонг-листа премии и ее победителями становятся бренды, за которых потребитель проголосовал и рублем, и сердцем. Методология определения Сайт премии: http://bestbrands-russia.com/

За свою пятнадцатилетнюю историю (с 2004 года) премия Best Brands заняла одну из ключевых позиций среди событий в индустрии маркетинга. В числе ее участников ведущие мировые бренды: Google, Nivea, Chanel, Amazon, Miele, CocaCola, HugoBoss, Henkel, BMW, Nike, Tesla, AstonMartin, Duplo, Bose и другие.