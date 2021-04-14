Россияне закупаются самокатами и моноколесами к открытию велосезона

Аналитики Яндекс.Маркета изучили продажи спортивных товаров к открытию велосезона. В период с 1-го февраля по 11 апреля продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего россияне приобретают самокаты — их продажи выросли на 78%, а средний чек в марте составил 12 672 руб. Все большую популярность приобретают моноколеса и гироскутеры — в этом году их купили почти в 2 раза больше, чем годом ранее, в марте потратили в среднем 16 059 руб. А вот скейтбордами и лонгбордами россияне стали закупаться реже, ровно как и велосипедами, чьи продажи сократились на 24%. При этом средний чек на велосипеды в марте 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза.

Активнее всего россияне покупают самокаты: спрос на них начал расти с 22 февраля и достиг пика 5 апреля — в этот день было сделано почти в 10 раз больше заказов. Велосипеды стали чаще покупать с середины марта, а скейтборды — с начала апреля.

Топ товаров для летнего спорта среди россиян:

Самокаты

Велосипеды

Скейтборды и лонгборды

Моноколеса и гироскутеры

Роликовые коньки

Среди наиболее популярных моделей для взрослых в этой категории — электросамокаты KUGOO, Xiaomi и Ninebot KickScooter и городские Micar и Urban Scooter. Для детей чаще покупают кикборды Novatrack и классические трехколесные. Среди моноколес россияне предпочитают бренд InMotion и гироскутеры Smart Balance, а также выбирают скейтборды и лонгборды ярких цветов — бирюзовые, фиолетовые, желтые и синие.

По мнению аналитиков Яндекс.Маркета рост продаж товаров для летних видов спорта в этом году обусловлен смягчением ограничительных мер: в аналогичный период 2020 года россияне находились на самоизоляции из-за чего меньше приобретали такие товары в весенние месяцы, но уже к лету продажи снова стали расти. Стабильно растет интерес к электро и городским самокатам, а вот снижение продаж велосипедов во многом обусловлено задержками поставок, о котором производители предупреждали еще в прошлом году, и ростом среднего чека.