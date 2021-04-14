+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Россияне закупаются самокатами и моноколесами к открытию велосезона

Аналитики Яндекс.Маркета изучили продажи спортивных товаров к открытию велосезона. В период с 1-го февраля по 11 апреля продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего россияне приобретают самокаты — их продажи выросли на 78%, а средний чек в марте составил 12 672 руб. Все большую популярность приобретают моноколеса и гироскутеры — в этом году их купили почти в 2 раза больше, чем годом ранее, в марте потратили в среднем 16 059 руб. А вот скейтбордами и лонгбордами россияне стали закупаться реже, ровно как и велосипедами, чьи продажи сократились на 24%. При этом средний чек на велосипеды в марте 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза.

Активнее всего россияне покупают самокаты: спрос на них начал расти с 22 февраля и достиг пика 5 апреля — в этот день было сделано почти в 10 раз больше заказов. Велосипеды стали чаще покупать с середины марта, а скейтборды — с начала апреля.

Топ товаров для летнего спорта среди россиян:

  • Самокаты
  • Велосипеды
  • Скейтборды и лонгборды
  • Моноколеса и гироскутеры
  • Роликовые коньки

Среди наиболее популярных моделей для взрослых в этой категории — электросамокаты KUGOO, Xiaomi и Ninebot KickScooter и городские Micar и Urban Scooter. Для детей чаще покупают кикборды Novatrack и классические трехколесные. Среди моноколес россияне предпочитают бренд InMotion и гироскутеры Smart Balance, а также выбирают скейтборды и лонгборды ярких цветов — бирюзовые, фиолетовые, желтые и синие.

По мнению аналитиков Яндекс.Маркета рост продаж товаров для летних видов спорта в этом году обусловлен смягчением ограничительных мер: в аналогичный период 2020 года россияне находились на самоизоляции из-за чего меньше приобретали такие товары в весенние месяцы, но уже к лету продажи снова стали расти. Стабильно растет интерес к электро и городским самокатам, а вот снижение продаж велосипедов во многом обусловлено задержками поставок, о котором производители предупреждали еще в прошлом году, и ростом среднего чека.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 апреля / Комментарии
Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

По данным Авито, по итогам I квартала 2021 года на сайте было продано на 20% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года, и на 1% больше по сравнению с IV кварталом 2020 года. Лидерами по востребованности стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на мобильные телефоны этих брендов пришлось 76% всех продаж.

далее →

13 апреля / Комментарии
Data Insight. ТОП100 крупнейших интернет-магазинов 2020 года

Data Insight. ТОП100 крупнейших интернет-магазинов 2020 года

Компания Data Insight представила рейтинг Top-100 интернет-магазинов 2020 года. В рейтинг включены сто apteka.ruкрупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2020 года.

далее →

13 апреля / Комментарии
AliExpress Россия составила портрет онлайн-покупателя в России

AliExpress Россия составила портрет онлайн-покупателя в России

AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe составили портрет типичного онлайн-покупателя в регионах России. В исследовании приняли участие около 3 тысяч респондентов из Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда.

далее →

12 апреля / Комментарии
СберМаркет и Музей космонавтики подсчитали, сколько стоит «корзину астронавта»

СберМаркет и Музей космонавтики подсчитали, сколько стоит «корзину астронавта»

К юбилею полета Юрия Гагарина федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите, сколько стоит их продуктовая корзина на Земле и может ли обычный человек питаться так же, как астронавт. Для подсчета средней цены за «корзину астронавта» СберМаркет использовал данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ретейлерах, подключенных к сервису.

далее →

12 апреля / Комментарии
Price.ru проанализировал спрос и цены на компьютеры и комплектующие

Price.ru проанализировал спрос и цены на компьютеры и комплектующие

Рост цен на персональные компьютеры и ноутбуки, а также комплектующие и планшеты связан с ослаблением рубля, дефицитом полупроводников и ажиотажным спросом, усилившимся из-за перехода на удаленную работу. К такому выводу пришли эксперты Price.ru, проанализировав спрос и цены на эти товары за первый квартал 2021 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!