Россиянки готовятся встретить День влюбленных в кружевах и платьях

Начало февраля на Ozon ознаменовалось растущим спросом на кружевное белье, чулки и вечерние платья — россиянки планируют порадовать себя обновками, а также удивить любимых на 14 февраля. Растет спрос и на обручальные кольца.

В преддверии Дня Святого Валентина значительно выросла популярность комплектов нижнего белья — штучные продажи на Ozon повысились в 11 раз в годовом сопоставлении. Наиболее популярным стало кружевное эротическое белье, в частности, комбинезоны и боди. В прошлом году пользовательницы чаще всего выбирали раздельные комплекты. Вместе с бельем покупают чулки, спрос на которые в начале февраля увеличился в 4,5 раза год к году.

Для многих празднование Дня святого Валентина подразумевает романтический ужин. Для такого события на Ozon приобретают вечерние и коктейльные платья — их в начале февраля купили в 6 раз больше, чем годом ранее. Самым популярным вариантом стало короткое платье в стиле «бэбидолл», а также платье-миди с высоким разрезом.

Популярные подарки

Традиционно популярная категория подарков на День Святого Валентина — ювелирные украшения. В этом году среди лидеров роста золотые кольца — спрос на них на первой неделе февраля повысился более чем в 5 раза год к году. Судя по топу популярных колец, некоторых россиянок ждет предложение руки и сердца — в топ-5 попали как обручальные кольца, так и кольцо с бриллиантом для помолвки.

Традиция дарить на 14 февраля мягкие игрушки также никуда не делась — на Ozon в начале месяца их покупали в 4 раза чаще, чем годом ранее.

Другие «подарочные» категории также показывают быстрый рост в начале февраля. Спрос на декоративную косметику и парфюмерию вырос в 2,5 раза в годовом сопоставлении.