+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Россиянки готовятся встретить День влюбленных в кружевах и платьях

Смотрите в каталоге
OZON marketplace
OZON marketplace
Маркетплейсы

Начало февраля на Ozon ознаменовалось растущим спросом на кружевное белье, чулки и вечерние платья — россиянки планируют порадовать себя обновками, а также удивить любимых на 14 февраля. Растет спрос и на обручальные кольца.

В преддверии Дня Святого Валентина значительно выросла популярность комплектов нижнего белья — штучные продажи на Ozon повысились в 11 раз в годовом сопоставлении. Наиболее популярным стало кружевное эротическое белье, в частности, комбинезоны и боди. В прошлом году пользовательницы чаще всего выбирали раздельные комплекты. Вместе с бельем покупают чулки, спрос на которые в начале февраля увеличился в 4,5 раза год к году.

Для многих празднование Дня святого Валентина подразумевает романтический ужин. Для такого события на Ozon приобретают вечерние и коктейльные платья — их в начале февраля купили в 6 раз больше, чем годом ранее. Самым популярным вариантом стало короткое платье в стиле «бэбидолл», а также платье-миди с высоким разрезом.

Популярные подарки

Традиционно популярная категория подарков на День Святого Валентина — ювелирные украшения. В этом году среди лидеров роста золотые кольца — спрос на них на первой неделе февраля повысился более чем в 5 раза год к году. Судя по топу популярных колец, некоторых россиянок ждет предложение руки и сердца — в топ-5 попали как обручальные кольца, так и кольцо с бриллиантом для помолвки.

Традиция дарить на 14 февраля мягкие игрушки также никуда не делась — на Ozon в начале месяца их покупали в 4 раза чаще, чем годом ранее.

Другие «подарочные» категории также показывают быстрый рост в начале февраля. Спрос на декоративную косметику и парфюмерию вырос в 2,5 раза в годовом сопоставлении.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed 

Еcommerce-дайджест материалов за день. 

Компании и сервисы: OZON marketplace
Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

9 февраля / Комментарии
Любовь царит повсюду: как россияне отметят День святого Валентина

Любовь царит повсюду: как россияне отметят День святого Валентина

Каждый год в преддверии Дня всех влюбленных россияне делятся на 2 группы: планирующих отмечать праздник и не поддерживающих такую инициативу. Эксперты Авито опросили 2 000 респондентов и выяснили, какой процент горожан собираются праздновать, что они хотят подарить любимым и сколько готовы потратить на подарок.

далее →

9 февраля / Комментарии
Amazon потратил на рекламу в 2021 году $16,9 млрд и стал крупнейшим рекламодателем в истории

Amazon потратил на рекламу в 2021 году $16,9 млрд и стал крупнейшим рекламодателем в истории

В 2021 году Amazon потратил $16,9 млрд на рекламу и продвижение продуктов и услуг, сообщила компания в отчетности по форме 10-K. Это дает право сделать выводы, что онлайн-ретейлер стал крупнейшим рекламодателем в истории. В 2019-м рекламные расходы Amazon составили $11 млрд, в 2020-м — $10,9 млрд.

далее →

9 февраля / Комментарии
На что россияне тратили деньги в первую неделю февраля

На что россияне тратили деньги в первую неделю февраля

Исследовательский холдинг Ромир провел исследование и представил данные по индексу недельных расходов (ИНР). С 31 января по 6 февраля средние недельные расходы россиян составили 5 268 рублей, что на 0,7% (35 рублей) меньше, чем на предыдущей неделе.

далее →

8 февраля / Комментарии
Золотые рекорды: во сколько обходится россиянам спортивная экипировка

Золотые рекорды: во сколько обходится россиянам спортивная экипировка

Россияне не только смотрят трансляции Зимней Олимпиады в Пекине, но и сами активно занимаются представленными на ней видами спорта. В декабре 2021 года Ozon провел исследование и выяснил, что так или иначе зимними видами спорта увлекаются 92% респондентов.

далее →

8 февраля / Комментарии
Каждый третий россиянин предпочитает поесть на День святого Валентина

Каждый третий россиянин предпочитает поесть на День святого Валентина

Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club выяснил, как россияне предпочитают отмечать День святого Валентина. В опросе приняло участие 1,5 тыс. жителей России, проживающих в городах с численностью населения свыше 1 млн человек.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!