Российская ассоциация аптечных сетей обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на «Сбер Еаптеку»

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), в которую входят «Ригла», «36,6», «Нео-фарм» и другие крупные сети, пожаловалась в Генпрокуратуру на интернет-аптеку «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру», сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст обращения.

В нем утверждается, что «Сбер Еаптека» занимается дистанционной продажей препаратов «Азитрокс», «Кларитромицин-OBL», «Метотрексат» и «Триазивирин», а «Здоров.ру» доставляет «Аугментин» и «Метотрексат». Все указанные лекарства являются рецептурными, их онлайн-продажа запрещена действующим законодательством.

В качестве доказательства ассоциация предоставила скриншоты заказа и фотографии чеков при доставке в конце января 2021 года. Ассоциация дважды заказывала доставку в «Сбер Еаптеке» — первый раз курьер привез только безрецептурные препараты, второй раз заказ был получен полностью, рассказала исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. По ее словам, закупка была сделана после того, как к ним поступила информация о незаконной торговле.

В пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому при заказе рецептурных лекарств потребитель должен предоставить рецепт в момент совершения покупки и передать его представителю компании. Таким образом, по мнению Игнатьевой, «Сбер Еаптека» перекладывает возможные риски на покупателя, нарушая правила доставки лекарственных препаратов.

Основатель и гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин опроверг информацию. «Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», — заявил он изданию. «Здоров.ру» никак не прокомментировали ситуацию.