Российская компания приобрела права на использование бренда «Ждун»

Российская компания CD Land приобрела у голландского скульптора Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун». Его будут применять для выпуска различных товаров в России. Об этом президент фирмы Юрий Цейтлин сообщил агентству городских новостей «Москва» в четверг, 6 июля.

«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию. Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог. Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 г., символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов», — рассказал Ю.Цейтилин.

CD Land уже подала в Роспатент документы на регистрацию бренда «Ждун», уточняет «Москва».

Скульптура Homunculus Loxodontus, известная в России как Ждун, создана весной 2016 года, но в России она стала популярной только в январе 2017 года.