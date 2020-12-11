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Российская семья онлайн-покупателей тратит на украшение дома около 7 000 рублей

Тренд 2020 года — перенос шоппинга из офлайна в онлайн — коснулся и празднования Нового года. И если в офлайне люди стали экономить на новогодних товарах, скорее всего это потому, что покупки перенесли в онлайн. Например, продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября-начале декабря удвоились относительно прошлого года, а количество заказов с новогодней атрибутикой — утроилось. Средний чек на такие товары вырос на 70% в годовом сопоставлении и превысил 2 тысячи рублей.

В этом году россияне уделяют гораздо больше внимания украшению дома: во многих регионах в новогоднюю ночь не будут работать рестораны, а путешествия пришлось перенести. Проанализировав характерные заказы с новогодней атрибутикой, аналитики Ozon выяснили, что типичный «набор», покупаемый к Новому году, состоит из елки, наконечника и набора игрушек для нее, а также декора для дома. Минимальная стоимость набора составляет порядка 1 000 рублей, но среднестатистическая российская семья тратит почти в 7 раз больше — в среднем 6 800 рублей. Расходы жителей Новосибирска и Ростова-на-Дону чуть ниже — примерно на 10% — но в целом россияне в этом году единодушны в таком уровне трат.

В качестве главного символа праздника россияне покупают искусственные ели от 90 см и выше, украшенные шишками, ягодами или искусственным снегом. Продажи искусственных елей в конце ноября-начале декабря выросли в 6 раз год к году. Такой высокий спрос стимулировал площадку расширить ассортимент деревьев. В этом году впервые на Ozon в продаже появились живые ёлки. Всего доступно около 50 наименований, купить дерево можно от 1 600 рублей с доставкой по Москве и области.

К типичному новогоднему набору чаще всего добавляют сладкие подарки, подарочную упаковку (ленты и обёрточная бумага) и канцелярские принадлежности. В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года — бык.

Автор: Анна
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