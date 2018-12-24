Российская таможня нашла способ борьбы с серым импортом из Китая

Федеральная таможенная служба России (ФТС) теперь получает от китайских коллег информацию о посылках. Это поможет бороться с серым импортом из Китая, который поступает по почте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ФТС.

Ведомство уже получает информацию о номенклатуре товаров и о случаях обнаружения контрафакта. Вскоре обмен будет включать информацию по стоимости товаров.

Обмен стал возможен благодаря подписанному в ноябре меморандуму с Китаем о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли. ФТС и раньше могла отправлять запросы на информацию, но китайские таможенные органы не всегда отвечали или предоставляли нужную информацию, заметила руководитель направления «Внешняя торговля и таможенное право» юрфирмы BCLP Елена Белозёрова.

«Теперь таможня будет знать, кто отправил, как часто получает товар один и тот же человек, каков вес посылки, по какой цене она прошла», — рассказала Белозёрова. Если ФТС получит от коллег из Китая сведения о занижении стоимости или веса посылки, то сможет доначислить пошлину, добавил заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко.

Сейчас пошлиной в 30% облагаются посылки, стоимость которых за месяц превышает €1000, а вес — 31 кг. С 2019 года беспошлинный порог будет снижен: сначала до €500 и 25 кг, а с 2020 года — до €200.

По данным «Почты России», из Китая сейчас приходит 95% почтовых отправлений. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2017 года россияне потратили в китайских онлайн-магазинах не меньше 198 млрд рублей, средний чек покупки составил $10.

Около 70% трансграничной интернет-торговли — это мелкая бытовая техника, электроника, аксессуары, одежда и обувь, рассказал президент АКИТ Артём Соколов. Он отметил, что их пересылают как товары для личного пользования, поэтому они не проходят сертификацию и с них не платят налоги, хотя их часто потом перепродают в России.