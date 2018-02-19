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Российские аптечные сети бьют тревогу

Крупные российские аптечные сети могут закрыть до половины своих точек, если будет принят закон, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов заметил, что 743 из 1860 его аптек находятся рядом с продуктовыми магазинами. «Если законопроект будет утверждён, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», — заявил он на заседании «Деловой России», где обсуждали законопроект Минпромторга.

В разговоре с газетой Филиппов уточнил, что судьба конкретных аптек будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют в случае принятия законопроекта. По его словам, в первую очередь пострадают 250 объектов в малых городах.

Под угрозой закрытия также находятся более половины из 462 аптек «Неофармы», заявил гендиректор сети Евгений Нифантьев.

«В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят», — сказал он. Нифантьев объяснил, что выручка этих точек и так невысока, потому любое её снижение окажется критичным.

В случае принятия законопроекта Минпромторга директор аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов прогнозирует закрытие большинства небольших региональных аптечных сетей.

Минпромторг разработал законопроект о продаже безрецептурных лекарств в конце 2017 года. В первую очередь речь идёт о жаропонижающих препаратах, мазях и витаминах. В министерстве считают, что продажа лекарств в магазинах способствует развитию конкуренции и приведёт к снижению цен на отдельные категории лекарств. Этой точки зрения придерживается и Федеральная антимонопольная служба.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января 2018 года, против него проголосовало 99,55% экспертов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания в «Деловой России». Против принятия законопроекта также выступает Минздрав: там сомневаются в способности магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств. Министерство также указывает, что проблемы доступности медикаментов населению сейчас нет.

Автор: Анна
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