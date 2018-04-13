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Компании и рынки RSS

Российские депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей

Депутаты Государственной думы предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. Такая инициатива содержится в законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции, передает Интерфакс.

Издание не уточняет, о каких именно товарах идёт речь. Конкретный список товаров должно будет определять правительство. В первую очередь речь идет о США, однако закон, в случае принятия, можно будет применять и против «иных государств».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — заявил замглавы комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.

Также в законопроекте содержится предложение дать право правительству вводить ограничения на импорт любых товаров из США. Совет Госдумы обсудит законопроект 16 апреля, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании палаты. Документ будет прорабатываться с экспертами и правительством, его направят и в региональные парламенты, уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Автор: Анна
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