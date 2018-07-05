Российские госбанки спасли крупнейшего хорватского ритейлера от краха

Российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского продуктового ритейлера — компании Agrokor. Хорватская компания находилась на пороге банкротства. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, в среду в Загребе прошли слушания по поводу банкротства Agrokor и разработан план спасения компании. Указывается, что хорватский ритейлер будет разделен между кредиторами, среди которых оказались российские госбанки. Сбербанк и ВТБ получат 46% акций Agrokor на двоих. Сбербанк в результате реструктуризации станет крупнейшим собственником компании с долей 39%.

Общий долг Agrokor превысил 5 млрд евро. Из них Сбербанку компания должна около 1,1 млрд евро, ВТБ — около 300 млн евро. Как отмечает издание, суд должен согласовать утвержденный план до 10 июля этого года.

Agrokor считается одной из крупнейших частных компаний Хорватии, ее предварительная стоимость составляет 1,8–3,8 млрд евро. Но оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватии пришлось принять специальный закон для поддержки компании — ее крах вызвал бы рецессию в стране.