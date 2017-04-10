Российские интернет-магазины получат нулевую ставку НДС при экспорте

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который упрощает получение нулевой ставки НДС для российских интернет-магазинов, продающих товары за рубеж. Это должно подстегнуть экспорт, доля которого в отправлениях «Почты России» пока составляет всего 2%, сообщает РБК.

В пятницу, 7 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на совершенствование применения ставки 0% по налогу на добавленную стоимость (НДС).

По замыслу авторов проекта, предлагаемые ими меры позволят российским интернет-магазинам получать нулевую ставку НДС и, соответственно, избегать двойного налогообложения — в России и за рубежом.

Во время заседания в Госдуме замминистра финансов Илья Трунин заявил, что министерство не ожидает больших потерь бюджета из-за нулевой ставки. По его словам, сейчас из 225 млн почтовых отправлений, оформленных «Почтой России», только 2% — это экспорт.

Вместе с тем, по данным почтового оператора, объемы экспортных отправлений уверенно растут. В 2016 году они увеличились на треть по сравнению с 2015 годом.

Наряду с инициативами по облегчению налогового режима для отечественных интернет-магазинов готовятся меры, ужесточающие его для иностранных торговцев. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению президента России готовит законопроект о введении НДС на товары из зарубежных интернет-магазинов.