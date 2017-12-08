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Право и налоги RSS

Российские интернет-магазины получили нулевой НДС на экспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о применении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при отправке посылок за рубеж. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Законопроект упрощает получение ставки 0% для российских интернет-магазинов. Теперь чтобы иметь право на нулевую ставку, компания должна предоставить подтверждение оплаты товара и копию таможенной декларации, которая сопровождает международные почтовые отправления.

Ранее экспортеры жаловались на то, что доказать свое право на получение нулевой ставки было почти невозможно. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал РБК, что для этого, например, нужно было предоставить в том числе внешнеэкономический контракт, который не заключается с физическими лицами.

Объем экспорта товаров, заказанных в онлайн-магазинах и на международных маркетплейсах у российских продавцов, в 2017 году вырастет на 14%, до $490 млн, оценивали ранее Data Insight и eBay. Потенциально российский экспорт может вырасти в 25 раз, заявлял глава eBay в России Илья Кретов. При этом рынок интернет-заказов в Россию из других стран гораздо больше: в 2017 году он составит около 420 млрд руб. ($7 млрд по текущему курсу), прогнозировал АКИТ.​

Автор: Анна
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