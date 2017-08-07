+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Российские компании увеличили число интернет-закупок на 14%

79 800 электронных закупок на общую сумму свыше 646 млрд. руб. провели российские компании за первую половину 2017 года на торговой площадке В2В-Center. По сравнению с первой половиной прошлого года число закупок выросло на 14%.

Кто закупает в интернете?

Самыми активными пользователями ЭТП остались электроэнергетические компании. Они провели 24% от общего числа (28,5% от общего объема) закупок. На втором месте по числу тендеров оказались металлургические предприятия. Их доля — 14,7% от общего числа и 6,9% от общего объема закупок. Машиностроительные и военно-промышленные предприятия провели 13,3% всех тендеров (10,6% от общего объема).

Значительно увеличилась доля закупок атомной отрасли — 10,5% от общего числа закупок. По объемам они вышли на второе место после энергетических компаний и составили 22,4%. На пятом месте — нефтегазовые и нефтесервисные компании, которые провели 4,9% всех тендеров (6,4% от общего объема).

Благодаря новым заказчикам выросла доля закупок телекоммуникационных компаний: 3,3% по числу и 7,4% по объему. Среди растущих сегментов также оказались сельское хозяйство, пищевая промышленность и розничная торговля.

Что закупают в интернете?

Самыми популярными категориями закупаемых товаров стали машиностроительная и металлургическая продукция, а также строительные материалы и услуги.

В ходе 21% (20,9% в первом полугодии 2016 года) тендеров закупалась машиностроительная продукция. Это оборудование для горнодобывающей промышленности, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики, нефтепромысловое и буровое оборудование для нефтесервисных и электроэнергетических компаний, нефтехимических и металлургических предприятий.

17% (17,3% в первом полугодии 2016 года) закупок пришлось на строительные товары и услуги. Электроэнергетические и металлургические компании выбирали подрядчиков на капитальное строительство, реконструкцию, проектирование инженерных сетей и коммуникаций, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

Доля закупок металлургической продукции осталась неизменной — 12%. Машиностроительные, оборонные и металлургические заводы закупали прокат, листовой металл и метизы, а предприятия нефтегазовой отрасли покупали трубы и трубопроводную арматуру.

Значительный рост продемонстрировали закупки транспортных и логистических услуг их доля выросла на с 5% до 7%. Целлюлозно-бумажные, нефтесервисные и химические предприятия выбирали перевозчиков материалов и готовой продукции.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 августа / Комментарии
Россияне покупают электронные книги активнее, чем бумажные

Россияне покупают электронные книги активнее, чем бумажные

Жители России покупают электронные книги активнее, чем бумажные. К такому выводу пришли Яндекс.Деньги, изучив данные о том, как россияне оплачивают покупки в книжных интернет-магазиных, подключенных к Яндекс.Кассе, и офлайн-магазинах с помощью пластиковых карт Яндекс.Денег.

далее →

4 августа / Комментарии
Зафиксирован рост покупок в иностранных интернет-магазинах

Зафиксирован рост покупок в иностранных интернет-магазинах

В начале 2017 года укрепление национальной валюты в России повлияло на спрос на покупку импортных товаров напрямую за рубежом или через иностранные онлайн-магазины. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии по экономике Банка России.

далее →

31 июля / Комментарии
Яндекс во втором квартале 2017 года увеличил чистую прибыль на 69%

Яндекс во втором квартале 2017 года увеличил чистую прибыль на 69%

Яндекс объявил неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2017 года, показав чистую прибыль в 3,5 млрд руб., что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

далее →

27 июля / Комментарии
Выручка Price.ru возросла на 81%

Выручка Price.ru возросла на 81%

Rambler&Co подвела итоги первого полугодия 2017 г. по направлению электронной коммерции и сообщила, что выручка платформы Price.ru возросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

далее →

27 июля / Комментарии
Капитализация Amazon впервые превысила $500 млрд

Капитализация Amazon впервые превысила $500 млрд

Акции компании Amazon, которая владеет одноимённой торговой площадкой, в ходе торгов 26 июля выросли на 1,24%. Благодаря этому капитализация компании увеличилась до $503,6 млрд.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!