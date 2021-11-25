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Право и налоги RSS

Российские маркетплейсы могут попасть под двойное налогообложение

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с письмом, в котором маркетплейсы просят повлиять на ситуацию вокруг налогообложения в Казахстане и Беларуси. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на содержание письма.

В Казахстане с 1 января 2022 г. и в Беларуси с 1 июля российские интернет-магазины обяжут выплачивать НДС с реализованных на территории этих стран товаров. При этом маркетплейсы обязаны продолжать платить налоги и в России. Как итог, в Казахстане налоговая нагрузка на платформы при ставке в 12% составит 3,6 млрд руб., а в Беларуси при 20% — 3,8 млрд руб., считают в АКИТ.

Трансграничные интернет-магазины за пределами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например eBay, Asos и AliExpress, не подпадают под действие законов об НДС. АКИТ обратилась к Мишустину с просьбой поручить правительству «сформировать и направить в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию) позицию России о недопустимости введения двойного налогообложения» до решений ЕАЭС по нулевой ставке НДС. Как пояснил изданию президент ассоциации Артем Соколов, таким образом отрасль хочет отсрочить введение НДС в Казахстане и Беларуси до проработки вопроса налогового вычета внутри страны.

Минэкономики, по данным источника издания, в курсе происходящей ситуации. Ведомство направляло в ЕЭК письмо, в котором сообщалось о недопустимости создания барьеров. В министерстве также считают, что вся эта ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС». Поэтому Минэкономики совместно с Минфином ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Беларуси.

Автор: Анна
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