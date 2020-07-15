Российские онлайн-магазины укрепили позиции

Россияне стали чаще предпочитать местные онлайн-магазины для шоппинга зарубежным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, которое для Sberbank CIB провела компания Cint.

Российские пользователи стали меньше интересоваться шоппингом на AliExpress по сравнению с прошлым годом, говорят аналитики. Большей популярностью пользуются Ozon и Wildberries. Однако китайский онлайн-магазин — все еще лидер на рынке.

Пользователи, которые за последние полгода делали покупки в сети, стали реже указывать на AliExpress. В июне доля тех, кто что-либо заказал на китайской площадке, составила 50% против 59% в марте 2019 года и 62% в марте 2018 года. Онлайн-магазин Joom в июне упомянули 10% клиентов, а в марте прошлого года их было 16%.

При этом на российских онлайн-магазинах теперь покупают больше. В июне Ozon назвали 38% респондентов против 32% в марте 2019 года и 29% в марте 2018 года. Заметно вырос Wildberries, отмечают эксперты: в июне о нем говорили 36% опрошенных, в марте прошлого года — 22%, а в марте 2018 года — 15%. Также за год поднялся магазин «Беру» — его показатель вырос с 4% в прошлом году до 8% в нынешнем.

В опросе участвовали 2,3 тыс. россиян в возрасте 18−65 лет. Они живут в 164 городах, где население превышает 100 тыс. человек. Респонденты отвечали на вопросы и онлайн, и по телефону; можно было выбрать несколько вариантов ответа. В Сбербанке считают, что результаты показывают нынешние ожидания и предпочтения граждан, у которых средний уровень дохода. В целом число россиян, покупающих онлайн, более чем за год увеличилось с 65% до 68%, отмечают аналитики.

Ранее компания Data Insight подсчитала, что на фоне пандемии COVID-19 в России за три месяца карантина появилось не менее 10 миллионов новых покупателей.