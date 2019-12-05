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Российские покупатели перестали верить в «Черную пятницу»

Рост Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в период «Черной пятницы» в московских торгцентрах оказался почти нулевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Watcom Group.

В Москве показатель вырос за 25 ноября — 1 декабря на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Рост оказался на порядок ниже, чем в прошлые года: в 2018 г. рост Shopping Index составил 6,9%, в 2017 г. — 4,2%. В регионах распродажи все еще интересны покупателям за счет небольшой доли онлайн-торговли.

Президент Watcom Group Роман Скороходов объясняет тренд слишком агрессивными маркетинговыми акциями ритейлеров: некоторые из них объявляли «черные недели». «Потребители устали от этой агрессии, а со скидками продавались далеко не самые востребованные товары», — рассуждает он. Эксперт подтверждает свой вывод высокой активностью покупателей за неделю до проведения «черной пятницы». Тогда Shopping Index вырос на 3,5% относительно предыдущей недели.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева подтверждает, что заметного прироста посещаемости офлайн-магазинов в период «Черной пятницы» в этом году не было. Эксперт выделяет несколько причин: разочарование покупателей от предоставляемых скидок, которое заставляло их отказаться от поездок в магазины, и сформировавшийся из-за постоянных распродаж скепсис в отношении промоакций.

Безразличие покупателей к распродажам подтверждают данные опросов: по подсчетам платежной системы «Мир», 66% россиян думают, что перед распродажей продавцы специально завышают цены, 62% уверены, что за счет «черной пятницы» продавцы пытаются сбыть неликвидный товар, а 72% называют главной целью акции попытку привлечь покупателей в магазины.

Опасения покупателей не всегда беспочвенны. Руководитель Hi-Tech Mail.ru, Дмитрий Рябинин, рассказывает, что ритейлеры блокируют для покупателей возможность проверить цены через кэш поисковиков, поэтому стремятся обновить на своих сайтах страницы с ценами к официальному началу «черной пятницы».

Автор: Анна
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