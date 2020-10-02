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Российские покупатели потеряли интерес к акциям и распродажам

Почти треть россиян с декабря прошлого года по май этого не покупали товары во время акций. Это на 13% выше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Deloitte

Около 27% россиян не совершали покупки на распродажах с декабря 2019-го по май 2020 года. Самыми непопулярными промо оказались межсезонные распродажи — в них принимало участие всего 19% респондентов. Эксперты связывают ситуацию со снижением платежеспособности: из-за COVID-19 часть респондентов лишились стабильного дохода и были вынуждены экономить, в том числе воздержаться от импульсных покупок.

С одной стороны, российский потребитель демонстрирует все большую склонность к планированию покупок, с другой — промоакций становится все больше и их эффективность продолжает снижаться, уверен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ритейлеры в ответ на это начинают делать свои предложения все более индивидуальными, занимаются геймификацией процесса, добавляет он. В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» признают, что сейчас меняются формат акций и их механика — покупателей привлекают именно персональными предложениями, отвечающими их запросам. «Это может быть увеличенный кэшбэк, специальные кредитные предложения или условия покупки, интересные конкретному человеку», — рассказывают в компании.

О смене формата акций и их механики заявили и некоторые ритейлеры. Это может быть увеличенный кэшбэк, специальные кредитные предложения или условия покупки, интересные конкретному человеку, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». В Ozon сообщили о восстановлении популярности покупок в рамках «черной пятницы» и предновогодних предложений.

Потребители магазинов «Стокманн» сохраняют интерес к промо, настаивает гендиректор сети Геннадий Левкин: популярность «черной пятницы» продолжает расти год к году, спрос на сезонные распродажи также остается на привычном уровне. «Результаты опроса можно объяснить тем, что все большее количество людей переориентируется на дискаунтеры», — предполагает топ-менеджер.

В то же время, как отмечают в Deloitte, для многих ритейлеров проведение промоакций может быть «актом отчаяния и последней возможностью сохранить свой бизнес».

Автор: Анна
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