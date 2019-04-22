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Привлечение клиентов RSS

Российские пользователи Viber смогут покупать товары не покидая приложение

Российским пользователям Viber стали доступны предложения партнеров из Viber-каталога. Теперь пользователи смогут находить интересующие товары, делиться ими с друзьями, изучать ассортимент интернет-магазинов, не покидая приложение.

В главном меню мессенджера появилась кнопка Viber-каталог, ведущая на «клавиатуру для шопинга». Открыв ее, пользователь может просматривать предложения от партнеров Viber, а затем, после выбора интересующего товара, можно отправить его в чат или сразу совершить покупку. При этом пользователи могут быть спокойны за конфиденциальность личных сообщений: магазины не получат доступа к содержанию сообщений в чатах, куда пользователи будут пересылать выбранный товар.

На сегодняшний день в программе уже участвуют известные мировые бренды, в том числе Macy’s, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Gamestop, Asos, Lacoste, Airbnb. В дальнейшем список партнеров будет расширяться, в том числе ожидается появление локальных участников программы.

Автор: Анна
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