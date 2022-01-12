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Российские ритейлеры вводят самоограничение по наценкам на социально значимые продукты

Крупные Российские торговые сети, в их числе X5 Group, «Магнит» и «Бристоль», ограничат наценку на социально значимые продовольственные товары до 10% до конца 2022 года, пишет «Коммерсант».

Не так давно в ходе проверок ФАС установила завышение наценок на продукты в магазинах и попросила торговые сети подумать над решением проблемы. В ведомстве подтвердили, что получили предложение об ограничении наценки от крупных ритейлеров.

В X5 пояснили, что введут ограничения наценки с 12 января и они будут распространяться более чем на 20 товарных категорий. При этом ритейлер сам выберет товары, на которые ограничат рост цен — их будут определять каждый месяц.

Торговая сеть «Магнит» сообщила, что не будет повышать наценку на 200 продуктов из 25 категорий, например, овощи из «борщевого набора», вермишель, хлеб, сливочное масло, молоко и гречневую крупу.

«Бристоль» пока не раскрыл, как будет определять продукты с минимальной наценкой, но ограничит её на 10-15%. В «Ашане» отметили, что уже используют минимальную наценку на ряд базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной стоимости.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году заметнее всего подорожали продукты питания — на 10,6%.

Автор: Elvira
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