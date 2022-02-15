За неделю спрос на чипсы увеличился на 3%, на снеки из рыбы — на 7%. Всего за неделю пользователи купили 80 тысяч пачек чипсов, 15 тысяч пачек снеков из рыбы, 27 тысяч пачек сухариков и 23 тысячи пачек поп-корна.

4 февраля состоялось торжественное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет изучил, как изменилось количество заказов в популярных категориях, и выяснил, какие перекусы чаще всего выбирают болельщики.

В исследовании был проанализирован спрос на «классические» снеки и напитки (чипсы, сухарики, снеки из рыбы, попкорн, сладкую газировку) и на блюда и продукты китайской кухни. Период аналитики — 2 недели: 31 января — 6 февраля и 30 января и 7-13 февраля 2022 года.

Российские телезрители закупились для просмотра Олимпиады чипсами и снеками. За последнюю неделю спрос на чипсы увеличился на 3%, на снеки из рыбы — на 7%. Всего за неделю пользователи купили 80 тысяч пачек чипсов, 15 тысяч пачек снеков из рыбы, 27 тысяч пачек сухариков и 23 тысячи пачек поп-корна. Чипсы присутствуют в 9% корзин клиентов, это самая популярная закуска у россиян.

Интерес к газированным напиткам и энергетикам остался на прежнем уровне, газировка присутствует в 13% корзин клиентов, энергетики — в 2% корзин.

В четыре раза выросло количество заказов китайского чая — в сумме, товар приобрели больше 2,3 млн раз. Наибольшей популярностью чай пользовался у жителей Москвы. Был также отмечен рост продаж китайского соуса — категорию выбирали на 38% чаще, чем обычно.

Наиболее осознанно к выбору перекусов подходили жители Москвы: здесь было отмечено снижение количества заказов большинства «классических» снеков. А вот во Владивостоке, Перми и Новосибирске быстрые перекусы пользовались популярностью — в большинстве категорий количество заказов, напротив, увеличилось.

«Многие из нас привыкли есть перед экранами телевизора и смартфона. Но у такого отдыха есть и свои минусы: мы просто не замечаем, что успели насытиться и начали переедать. При этом привычка легко закрепляется, и, становясь частью повседневности, влияет на вес и активность». Гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова.

По словам гастроэнтеролога СберЗдоровья, лучше всего разделить прием пищи и просмотр телевизора. Но если отказаться от перекуса не получается, можно начать с простых шагов, которые сделают его более осознанным и полезным для здоровья: дополнить закуски свежими овощами и фруктами, уделять внимание вкусу продуктов и следить за ощущением сытости.

Выбор в пользу здорового перекуса не только позитивно влияет на самочувствие, но и помогает сэкономить. По данным СберМаркета, «классический» набор болельщика, в который входят порция чипсов и пара бутылок сладкой газировки, обойдется, в среднем, в 443 рубля. В то же время здоровая альтернатива, например лапша WOK с китайским чаем, будет стоить почти в 2 раза меньше: всего 251 рубль.