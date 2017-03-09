Российские женщины дарят подарки на 8 марта чаще мужчин

В преддверии Международного Женского Дня компания PayPal представляет первые результаты нового исследования, проведенного совместно с Data Insight и посвященного онлайн-торговле и рынку электронных платежей. Сегодня мы представляем данные о том, как российские женщины совершают платежи и покупки в интернете. Результаты показали, что российские женщины чаще покупают подарки в сети, а также активнее их дарят – в том числе и на 8 марта.

На 8 марта – подарки для всех и для себя любимой

Россиянки в целом оказались крайне щедрыми – они покупают подарки гораздо чаще мужчин. Например, на Новый год подарки покупают, судя по ответам самих респондентов, 89% женщин и только 77% мужчин. Еще больший разрыв на 23 февраля – 23% мужчин и 59% женщин – легко объясним, но и на 8 марта подарки тоже покупают больше женщин (64%), чем мужчин (53%).

Для покупки подарков на 8 марта женщины чаще мужчин используют интернет – по данным опроса, 25% женщин и только 18% мужчин покупают подарки к 8 марта исключительно или преимущественно в онлайне. Примечательно, что для других праздников значимой разницы между женщинами и мужчинами по доле покупающих подарки именно в онлайне нет.

Женщины чаще, чем мужчины, дарят подарки своим детям и внукам (40% против 25%), дальним родственникам (20% против 14%), друзьям и их детям (23% против 18%) и коллегам по работе (16% против 13%). Кроме того, женщины намного чаще отвечали, что делали подарки самой себе (30% против 22%) и своим домашним животным (9% против 5%). А вот по доле делавших подарки супругу, родителям (своим и супруга), бабушкам и дедушкам, а также братьям и сестрам значимых различий между мужчинами и женщинами нет.

Также женщины чаще обращаются к благотворительности в сети. Отвечая на вопрос о последствии распространения онлайн-переводов и онлайн-платежей, 13% женщин (и только 5% мужчин) отметили то, что благодаря этому они «стали чаще жертвовать деньги на благотворительность».

Женщины активнее мужчин осваивают онлайн-шоппинг

Исследование показывает, что российские женщины в целом активнее мужчин осваивают онлайн-шоппинг. Например, в женской аудитории больше доля тех, кто используют интернет для оплаты товаров и услуг (72% женщин и 68% мужчин), для выбора и сравнения товаров (80% против 75%) и выбора места покупки (72% против 69%), а также для продажи товаров и услуг, например через сервисы онлайн-объявлений (43% против 40%). Доля использующих интернет-магазины среди женщин тоже выше, чем среди мужчин (73% против 65%), при этом покупки в зарубежных магазинах пользуются примерно равной популярностью у обоих полов, а вот доля покупающих только в российских интернет-магазинах среди женщин больше – 27% против 21%.

Подробности полного ежегодного исследования потребительского поведения россиян в области онлайн-шоппинга и электронных платежей в России PayPal и Data Insight озвучат на пресс-конференции 21 марта 2017 г.