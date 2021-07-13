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Российских продавцов на AliExpress стало в два раза больше

С начала 2021 года число продавцов маркетплейса из России выросло в два раза — в июле на AliExpress работает 61 тысяча локальных магазинов. За последний квартал рост составил 35% — в апреле с платформой сотрудничали 45 тысяч российских продавцов. Всего на AliExpress 330 тысяч продавцов из разных стран, а общий ассортимент составляет около 160 млн товаров.

Платформа растёт как за счёт выхода малого бизнеса, так и благодаря сотрудничеству с известными сетями и марками. В частности, в 2021 году на AliExpress открылся официальный магазин Bonprix (Otto Group Russia), магазин Олимпийской команды России, сетей «Подружка», «Вкусвилл», METRO и ряд других.

За последнее время AliExpress ввёл ряд новшеств для предпринимателей из России и улучшил условия работы российских продавцов: ввёл бесплатную доставку первых 100 заказов, подключил почтовые отделения и сортировочные центры «Почты России», куда продавцы могут сдавать заказы, и отменил комиссию за продажи по рекламным ссылкам (теперь продавцы могут торговать на AliExpress бесплатно, если привлекают трафик из внешних источников, таких как рассылки, реклама, соцсети).

Кроме того, маркетплейс расширяет список локальных категорий. В прошлом году запустился раздел экспресс-доставки продуктов «Есть!» — сейчас к нему подключены такие известные ритейлеры и сервисы как «Вкусвилл», Metro, «Самокат», «4 лапы» и ряд других. А недавно в «Есть!» появился аптечный ассортимент сервиса «Все аптеки» — товары можно забронировать в приложении и забрать в любой удобной аптеке (более 30 тыс. аптек по всей России, включая аптеки «Горздрав», «Ригла», «Планета здоровья», «36,6», «Асна»). Также российским продавцам стали доступны новые категории — канцелярские товары и растения.

Автор: Анна
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