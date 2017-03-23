Российским и зарубежным онлайн-продавцам нужно больше складов

Новый спрос на склады для российских и зарубежных онлайн-продавцов до 2020 г. может составить 3,2 млн кв. м, говорится в исследовании консультантов CBRE "Складской рынок в эпоху e-commerce", с которым ознакомились"Ведомости". Из них российским онлайн-ритейлерам потребуется около 1,5 млн кв. м, минимум половина придется на Московский регион, подсчитали эксперты. Спрос еще на 1,8 млн кв. м обеспечат международные игроки.

CBRE анализировала имеющиеся с 2003 г. склады у онлайн-торговцев и операторов, обслуживающих их бизнес, и динамику рынка, пояснила Оксана Копылова, заместитель директора отдела исследований рынка CBRE. С учетом онлайн-продаж в России консультанты рассчитали, какая оборачиваемость у складских площадей (в рублях на 1 кв. м). С 2010 г., по словам О.Копыловой, показатель стабилен – около 900 000 руб./кв. м в год без учета внутригородских объектов класса С и ниже: «Эта цифра показывает, сколько складов нужно ритейлеру для обеспечения продаж».

Сейчас, по данным CBRE, онлайн-ритейлеры и занимающиеся обработкой и доставкой их товаров операторы занимают 1 млн кв. м, 68% из них находятся в Москве и области. Всего в России около 18 млн кв. м складских площадей класса А и В.

Среди основных арендаторов и покупателей складов из сферы онлайн-торговли – сами интернет-ритейлеры, операторы, занимающиеся обработкой заказов и доставкой, ритейлеры, которые совмещают традиционные магазины и онлайн-розницу, перечисляется в исследовании CBRE. В будущем к ним добавятся зарубежные торговые площадки, первой может стать Cainiao (входит в Alibaba), считают консультанты.

Онлайн-торговля – одна из самых быстрорастущих отраслей, у ритейлеров высокие требования к складской инфраструктуре, что накладывает ограничения на качество объектов, отмечает О.Копылова. "Таких специфических объектов сейчас на рынке мало, и с развитием онлайн-ритейла мы можем столкнуться с ситуацией, когда рынок не будет готов обеспечить эти запросы адекватными площадями", – предупреждает она.

Пока на рынке избыток складских помещений, цены падают, утверждает Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли и управляющий партнер онлайн-ритейлера "220 вольт".