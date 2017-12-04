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Российский аналог AliExpress запущен в beta-режиме

1 декабря 2017 года состоялся запуск агрегатора KazanExpress, который планирует повторить успех Amazon и обогнать по продажам AliExpress в России, об этом сообщает издание Retail.ru со ссылкой на основателя проекта Линар Хуснуллин. Проект пока работает в beta-режиме, оплата товаров будет доступна через несколько дней.

90% ассортимента агрегатора составляют товары из Китая, которые можно купить на AliExpress, а принцип работы похож на американский Amazon: продавцы закупают товары напрямую у производителей и поставляют на склад агрегатора, который, в свою очередь, берет на себя услуги по реализации, доставке, хранению товара, взымая фиксированную комиссию спродаж.

Главное преимущество KazanExpress перед AliExpress — скорость доставки: товар обещают доставлять допункта выдачи бесплатно на следующий день после заказа на сайте. Цена на товары, при этом, остается такой же как и на китайском маркетплейсе засчет прямой закупки у производителей, чему сервис бесплатно обучает своих продавцов на специальных курсах.

"У отдельных интернет-магазинов нет будущего, агрегаторы победят в любом случае, ведь это выгоднее для продавца идля покупателя: продавец отдает на аутсорс все вопросы связанные с реализацией товара, апокупатель приобретает поцене AliExpress"— отмечает Линар Хуснуллин, основатель игенеральный директор KazanExpress.

На момент запуска проета, пока единственный склад в Казани принял около 16 тысяч наименований товаров от 535 продавцов и осуществляет доставку допункта выдачи вгороде. В сентябре 2018 года планируется открытие склада в Москве, следом— в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Пока заказ можно оформить только через сайт, но в марте 2018 года компания планирует запустить мобильное приложение.

Автор: Анна
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