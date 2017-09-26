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Российский бренд детской одежды Acoola выходит на индийский рынок

Одежный ритейлер Concept Group, принадлежащий АФК «Система», вышел на индийский рынок, пишет «Коммерсантъ». Concept Group будет развивать в Индии сеть детской одежды под брендом Acoola. Партнером выступил местный концерн Saamag Group, которому принадлежит 51% совместного предприятия. Concept Group владеет 49%, но может увеличить свой пакет до контрольного после получения разрешений от индийских регуляторов.

Первый индийский магазин Acoola начал свою работу 23 сентября, до конца 2017 г. партнеры планируют открыть еще один магазин, в 2018 г. — десять. Инвестиции в запуск магазинов составят до $10 млн, средства будут вложены пропорционально долям сторон в совместном предприятии.

Гендиректор Concept Group Эмин Рустамов назвал индийский рынок одежды перспективным, указав на то, что сегмент, в котором открываются магазины Acoola, растет в среднем на 12% в год и в нем низкий уровень конкуренции.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в комментарии «Коммерсанту» предположил, что выход Concept Group в Индию связан в том числе с падением финансовых показателей российского бизнеса ритейлера. В прошлом году Concept Group впервые с 2010 г. показал убыток более 1 млрд руб.

Concept Group выпускает одежду для женщин и детей под брендами Concept Club и Acoola (240 точек в России и странах СНГ), а также женское белье Infinity Lingerie. 63,3% ритейлера принадлежит АФК «Система». Выручка в 2016 г. превысила 10 млрд руб.

Автор: Анна
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