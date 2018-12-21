Российский fashion-рынок продолжил стагнацию

Динамика продаж на российском fashion-рынке осталась на уровне 2017 года, составив 2,36 трлн руб. Эксперты связывают отсутствие роста с макроэкономическими факторами, включая инфляцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Потребительские товары подорожали примерно на 4%, стоимость коммунальных услуг выросла на 3−5%. Кроме того, у россиян увеличились размеры ежемесячных выплат по кредитам: на эти цели они направляли до 18% своих доходов. Потребителям приходилось в уходящем году больше средств выделять на первоочередные расходы.

Кроме того, пишут аналитики FCG, розничные цены на одежду торговых марок из Юго-Восточной Азии, Европы и США постепенно растут вслед за укреплением доллара, который за год вырос практически на 20%. Все это влияет и на российские компании, вынужденные закупать импортные волокна, ткани и фурнитуру.

Все эти факторы приводят к тому, что в сегменте происходит перераспределение между игроками: из-за снижения уровня доходов россияне переключаются на масс-маркет или покупают одежду на распродажах. Так, руководитель направления услуг ритейлерам JLL Надежда Мартынова отмечает, что многие покупатели не отказываются от привычных покупок, но стараются сократить их общую стоимость.

«Сейчас, например, наблюдается существенный прирост продаж у большинства fashion-сетей сегмента масс-маркет, таких как Modis, Ostin, Gloria Jeans, но, учитывая падение продаж в сегментах „средний плюс“ и премиум, это не оказывает значительного влияния на общие показатели индустрии. Скорее происходит перераспределение денежных потоков внутри рынка», — поясняет она.

Мартынова также добавляет, что пока международные бренды фокусируются на существующих точках продаж, российские компании и дизайнеры начали активно развиваться и открывать свои розничные магазины, например, LN Family, I am studio, 12Storeez, Terekhov Girl, Akhmadullina Dreams.

Представитель обувного ритейлера Zenden Александр Милых подтверждает тенденцию, отмечая, что снижение доходов россиян затронуло в первую очередь ритейлеров, ориентированных на покупателей со средним и более высоким достатком. «Такие покупатели переходят в масс-маркет, они покупают обувь, например, в наших магазинах», — утверждает Милых.