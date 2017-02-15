Российский офис eBay займётся развитием бизнеса компании в 120 странах

Российский офис eBay с 2017 года отвечает за развитие бизнеса в 120 странах присутствия американской компании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора eBay в России Илью Кретова.

Московский офис eBay контролирует работу подразделений компании в Болгарии, Венгрии, Дании, Молдавии, Норвегии, Финляндии, а также стран Африки и Ближнего Востока. Исключение составят родной американский рынок компании и несколько других крупных рынков, включая Великобританию, рассказал Кретов.

Одна из основных задач — поддержка экспорта товаров российских участников eBay. По собственным данным компании, в 2016 году экспорт через площадку из России вырос вдвое. Абсолютные показатели Кретов не назвал.

«eBay сейчас по сути единственная площадка в России, которая позволяет наращивать экспорт товаров для конечных потребителей», — сказал глава российского подразделения компании.

Также eBay введёт в России НДС на услуги, предоставляемые представленным на платформе российским продавцам. С 23 февраля продавцы-физлица будут платить 18-процентный налог, индивидуальных предпринимателей эта мера не затронет, заверил Кретов. Сколько на eBay зарегистрировано продавцов-физлиц, он не уточнил.