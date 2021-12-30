Российский перевозчик сборных грузов объявил о ребрендинге

С января 2022 года перевозчик сборных грузов GTD будет называться КИТ. Как пояснил директор компании Михаил Попов, цель ренейминга — это возвращение сильного бренда и его переосмысление:

«В глазах клиентов мы оставались „КИТом“, даже когда были GTD. Клиенты путались и называли нас по-старому. Мы понимали, что ренейминг приведет к организационным и финансовым затратам, но, если людям проще везти „КИТом“ — так тому и быть».

Изменения коснулись большинства элементов фирменного стиля — от цветовой гаммы, логотипа, шрифтов до слогана и названия. КИТ будет ярким, международным и универсальным. Новое название, начертание логотипа и элементы фирменного стиля олицетворяют планы компании по расширению географии присутствия на международном рынке.

Название Global Truck Delivery символизировало объединение с крупным российским перевозчиком, но бренд КИТ оказался сильнее корпоративных условностей. Под брендом GTD компания увеличила объем перевозок, улучшила качество доставки, усилила свои позиции на российском рынке и в странах ЕАЭС. Сейчас КИТ расширяет систему «Грузопровод» для скоростной доставки крупных грузов на востребованных направлениях. Это технология межтерминальных перевозок, благодаря которой клиенты получают быструю доставку как для интернет-магазинов по стоимости обычной перевозки. Внедрение технологии «умного склада», цифровизация работы сотрудников помогает быстрее и точнее обрабатывать и распределять поступающие отправления.

«КИТ сокращает издержки за счет разработки новых логистических технологий и создает недорогие и понятные продукты. Например, „Посылка“ между любыми городами России и стран ЕАЭС (Евразийского союза) (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) по единой фиксированной цене. Чтобы получить „Посылку“, не обязательно приходить на терминал — КИТ доставляет ее прямо до дверей получателя. Чем хороша „Посылка“: неважно, куда едет груз — вы всегда знаете стоимость доставки до терминала и до двери. КИТ — это не машины, это прежде всего логистические технологии, ПО и люди. Мы используем инфраструктуру партнеров и внедряем уникальные технологии оптимизации транспорта. Например, в „Грузопроводе“ мы полностью минимизировали простои — 95% времени наши грузовики в пути, 5% — на ТО», — отмечает Михаил Попов.

КИТ расширяет сервисные возможности и спектр услуг, чтобы доставка грузов была максимально комфортной.

«2020-2021 годы были сложными для транспортных компаний: объемы перевозок последней мили увеличились, а количество доступных для найма сотрудников сократилось. Мы продолжали работу над внедрением новой WMS-системы управления складом (warehouse management system), что позволило сократить сроки обучения нового персонала и перестроить систему его мотивации. Внедрение технологии „Войсман“ позволило нам не нанимать дополнительный персонал, а увеличить результативность и повысить оплату труда действующих сотрудников. Работать на складе стало проще и эффективнее, как, впрочем, и возить грузы: внедрение системы „Грузопровод“ по 50 направлениям в 2021 году позволило облегчить труд водителей и сократить количество дальних маршрутов», — резюмирует директор компании Михаил Попов.

Сегодня КИТ — это более 292 терминалов в 244 городах в шести странах: Россия, Грузия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. В 2022 году КИТ планирует открыть новые направления доставки сборных грузов в Европу и Китай, развивать новые направления бесперебойной доставки в страны СНГ — Узбекистан, Азербайджан и Грузию В СНГ, и уже сейчас открывает новые терминалы в России — в Краснодарском крае и Крыму.