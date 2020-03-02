Российский провайдер ПЭК открывает первый филиал в Европе

В марте в Вильнюсе будет открыт первый европейский филиал крупнейшего российского провайдера транспортно-логистических услуг «Первой экспедиционной компании» (ПЭК). Филиал ПЭК в Литве будет специализироваться на перевозках сборных и генеральных грузов внутри Европы, а также из ЕС в Россию и обратно.

После завершения оборудования складских площадей в Вильнюсе компания начнет оказывать услуги таможенного оформления и ответственного хранения. При этом по мере необходимости склад будет расширяться, чтобы в полной мере удовлетворять все поступающие от клиентов запросы, — сообщил руководитель филиала ПЭК Литвы UAB PEC LT Павел Сергеев.

По его словам, ПЭК в Литве также будет оказывать и сопутствующие логистике сервисы, чтобы обеспечить полный комплекс услуг, в числе которых: маркировка импортной продукции, предназначенной для доставки в РФ — так как с учетом создания в России системы прослеживаемости и закрепления на законодательном уровне обязанности по «чипированию» различных товарных групп, эта услуга стала востребованной у российских компаний-импортеров.

Выбор локации для открытия европейского филиала не случаен. Литва географически удачно расположена и является транзитной страной для грузопотоков между Европой и Россией. В республике очень удобно консолидировать грузы со всего ЕС для последующей отправки в РФ, а также в обратном направлении.

Несмотря на санкции и торговые ограничения, согласно данным таможенной статистики РФ, Евросоюз остается ведущим логистическим партнеров России, и оборот внешней торговли между Россией и странами Европейского союза сохраняет свою активность. В 2019 году торговый оборот составил $277,796 млрд.

«На долю ЕС в январе-июне 2019 года приходилось 42,2% российского товарооборота. Для сравнения: на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось 31,7% товарооборота, на страны Содружества независимых государств — 12,1%, на страны ЕАЭС — 8,3% внешней торговли России. Наши исследования подтвердили наличие спроса на перевозку сборных и генеральных грузов из Евросоюза в РФ и обратно», — отметил заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

По словам аналитика ГК «Финам» Анатолия Вакуленко, через страны Балтии был проложен значительный грузовой поток, и за десятилетия сформировалась масштабная инфраструктура для перевалки, хранения и транспортировки различных грузов. За последние несколько лет ввиду уменьшения грузового потока из России за счет его перенаправления появились свободные мощности, в том числе логистические, и таким образом обработка больших объемов автомобильных грузов легко реализуема.

Напомним, в 2019 году ПЭК открыла филиал в Китае. В Поднебесной компания располагает тремя пунктами консолидации грузов: в городах Чунцин, Сучжоу и Гуанчжоу.