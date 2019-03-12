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Российский рекламный рынок в 2018 году

Российский рекламный рынок в 2018 году вырос на 12% и составил почти 469 млрд рублей. Об этом сообщила Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), подведя итоги развития рекламного рынка России за 2018 год.

Самым быстрорастущим сегментом стал интернет, увеличив бюджет на 22% до 203 млрд рублей. Телевидение показало рост в 9%. Пресса вновь нарастила темпы падения и ушла в минус на 12% до 18 млрд рублей. Сегмент аудиорекламы в 2018 году стагнировал.

РБК

С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 810−830 млрд рублей. Объем сегмента маркетинговых услуг превысил 115 млрд рублей, что на 12% больше прошлогодних объемов.

Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за 2018 год составил 48.4 млрд рублей, что на 2% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Напомним, в прошлом году интернет впервые стал лидером по объему рекламы в России. В первом полугодии 2018 года объем интернет-рекламы увеличился на 21%, до 90,5-91,5 млрд рублей, в то время как объем ТВ-рекламы вырос на 13%, до 90-91 млрд рублей.

Автор: Анна
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