Российский ритейл отмечает взрывной рост оплат через Систему быстрых платежей

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, сумма покупок в ритейле (в физической рознице и интернет-магазинах), оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП) за 9 месяцев 2021 года составила 26,1 млрд рублей. Начавшись с низкой отметки в январе (0,838 млрд руб), объем платежей увеличивался месяц к месяцу на 17%-40% и показал взрывной рост в сентябре — 107%, обеспечив пятую часть всего объема: 6,98 млрд руб. В октябре рост продолжился и составил 49%.

«Сфере e-commerce проще адаптироваться к новым технологиям, и онлайн-ритейлеры одними из первых „примерили“ СБП. Да, вначале компаниям приходилось дополнительно стимулировать и сотрудников, например, выдавать бонусы к зарплате за каждого покупателя, оформившего покупку с помощью СБП; и клиентов (использование собственных программ лояльности, различные промоакции и кэшбэк). Сейчас мы видим, что эта технология, которая позволяет совершить оплату просто, открыв банковское приложение, уже прочно вошла в рынок. Покупатели смогли оценить удобство и безопасность таких платежей, а ритейлеры существенно сократили издержки. Уверен, что со временем такой способ оплаты, а возможно и новые некарточные формы расчета, станут полноценной заменой дорогого эквайринга». Президент АКИТ Артем Соколов

Тарифы Системы быстрых платежей — 0,4%-0,7% в зависимости от типа бизнеса и категории товаров. Стоимость же эквайринга — 2-2,5%, у интернет-компаний может доходить и до 3%.

Эдуард Реутский, финансовый директор сети «Эконика»: «Платежи через СБП мы начали активно внедрять с августа этого года. Подключили все салоны Москвы и регионы. Сразу поняли, очень важна мотивация кассиров и продавцов. Провели обучение, разработали скрипты и запустили конкурс для персонала с мотивацией за оплаты по СПБ.

Сегодня у всех клиентов с мобильным приложением любого банка, доступна оплата через СБП по QR коду. Поэтому они спокойно относятся к таким предложениям и оплачивают покупки новым способом. Если в августе доля оплат по СПБ у нас в выручке составляла 0, 67% , то при активном продвижении услуги уже в октябре этот показатель составил 3,79%. Планируем до конца года довести его до 7%. В некоторых салонах платежи по СПБ достигают 20%.

Мы сознательно не идем на скидки клиентам по оплатам через СБП, делая ставку на консультантов и их умение донести информацию. Планируем в дальнейшем встраивать этот сценарий оплаты в собственное мобильное приложение, что позволит сократить время обслуживания по сравнению со сценарием считывания QR-кода».

Дмитрий Болотов, заместитель финансового директора, «Ситилинк»: «Система быстрых платежей — выгодный инструмент как для ритейла, так и для клиентов. Процесс оплаты становится более комфортным, чем ввод данных с платежной карты, простой переход в приложение банка значительно ускоряет процесс оплаты. Внедрение оплат через СБП положительно влияет на рост числа покупок и количество онлайн-платежей, так как покупатели не откладывают заказ до более удобного момента. Для нас главные преимущества услуги заключаются в ее выгодной стоимости, скорости зачисления денежных средств на наш расчетный счет и удобстве для клиентов нашей сети».

«Запуск проекта СБП состоялся в Melon Fashion Group год назад, и за это время показал прекрасные результаты: в 2021 году доля платежей составила 6%. В следующем году планируем значительно улучшить этот показатель за счет обновленных программ лояльности для покупателей и мотивации персонала. Несмотря на удобство решения, быстрому росту доли СБП мешают следующие факторы: отсутствие интернета в некоторых торговых точках (технические проблемы в ТЦ или у провайдеров), а также длительный процесс оплаты для покупателей. У проекта множество плюсов: для компании — низкий тариф и моментальное зачисление средств на счет, а для клиентов — безопасный способ оплаты покупки без использования пластиковых банковских карт и наличных денежных средств. Сегодня система быстрых платежей доступна как в собственных розничных магазинах Melon Fashion Group, так и в интернет-магазинах наших брендов». Наталия Самутичева, финансовый директор Melon Fashion Group

«Связной одним из первых на рынке реализовал возможность оплаты покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в августе прошлого года совместно с Росбанком. Возможность формирования и передачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК. Одним из главных преимуществ СБП является работа системы в режиме 24/7 с мгновенным зачислением средств, что, несомненно, позволяет „Связному“ повысить уровень сервиса и привлекательность безналичных расчётов для покупателей. В данный момент оплата по QR-коду реализована во всех магазинах „Связной“, в мобильном приложении и на сайте компании. Количество покупок, оплаченных через СБП в онлайн-канале Связного в 3 квартале 2021 на 245% больше, чем за аналогичный период прошлого года, объем платежей при этом увеличился на 452%. Мы видим большой потенциал для развития платежей через СБП в будущем. Плюсы оплаты через QR очевидны: для клиента — безопасность и комфорт, для бизнеса — экономия на издержках». Дмитрий Гульцев, Старший вице-президент по финансам компании «Связной»

К СБП подключены сегодня в России 60 банков, в их числе все системно значимые, и более 220 тысяч сервисных предприятий.