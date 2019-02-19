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Российский рынок игровых консолей вырос на 31%

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок игровых консолей в 2018 году. С января по декабрь прошлого года продажи игровых консолей выросли год к году на 31 % в штучном выражении и на столько же в денежном.

Всего по итогам 2018 года было продано 620 тыс. устройств на сумму 12,5 млрд рублей. Наибольший прирост в штуках и деньгах показал Nintendo Switch — 87% и 79% соответственно. Лидером на рынке остаётся Sony PlayStation 4, которая занимает 62% от всего рынка в натуральном выражеии. На втором месте расположилась Xbox One с 12%, а тройку лидеров замыкает Nintendo Switch — 6%.

«Сегодня игровая индустрия набирает большую популярность во всём мире. Именно на этой волне успеха во многих странах киберспорт уже приравняли к традиционному виду спорта. Мы видим, что борьбу за геймеров ведут игровые консоли и ПК, и последние являются более предпочтительными для пользователей. Однако консоли способны дать геймерам совершенно другой пользовтельский опыт, что и влияет на развитие популярности товаров этой категории», — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Наиболее популярным бандлом в этом году стал PS4 SLIM + Gran Turismo Sport + God of War + Horizon Zero Dawn + 3 Month plus member.

Автор: Анна
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