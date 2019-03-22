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Российский рынок игровых ноутбуков вырос на 67%

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала российский рынок игровых ноутбуков в 2018 году. С января по декабрь прошлого года продажи игровых ноутбуков выросли год к году на 67% в штучном выражении и на 60% в денежном.

Всего по итогам 2018 года было продано 237 тыс. устройств на сумму 16,5 млрд рублей. Лидером стал бренд Asus с 28% рынка в натуральном выражении, который в прошлом году обогнал в штуках и деньгах MSI. На втором и третьем месте расположились MSI — 22% и Acer 17%.

«За последние годы индустрия игровых ноутбуков сравнилась по техническому оснащению с персональными компьютерами. Производители снабжают игровые ноутбуки видеокартами и процессорами последнего поколения, которые не уступают ПК. Это и является основным драйвером роста „мобильных“ компьютеров. За год средняя стоимость игрового ноутбука снизилась на 2,9 тыс. рублей и составила 69,4 тыс. рублей», — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Наиболее популярным игровым ноутбуком в России стал Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7. Второе место занял Lenovo Legion Y520-15IKBN, третье — Acer Nitro 5 AN515-51-55P9.

Автор: Анна
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